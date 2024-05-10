MHRS'deki yeni düzenlemelere ilişkin toplantı yapıldı

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, konuyla ilgili İstanbul'daki çalışma toplantısının dördüncüsünün Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gerçekleştirildiğini belirtti.

Bakan Koca, "Toplantıda, imkanların daha verimli kullanılmasını, doğrudan polikliniğe müracaatla alınabildiği gibi randevuyla da alınabilen hizmetleri kapasiteleriyle analiz ettik. Toplantılarımız, planlandığı şekilde diğer şehir ve hastanelerde devam edecek." ifadelerini kullandı.