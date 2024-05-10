Okulda boğazına erik kaçan öğrenci hastaneye kaldırıldı

Bu sırada, ihbar üzerine okula gelen sağlık ekiplerince ambulansa alınan çocuk, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net