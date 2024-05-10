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Şehit Öğretmen Oktugan için Kamu Birliği Konfederasyonu eylemdeydi

Kamu Birliği Konfederasyonu; Genç Eğitim Sendikası, Teç-Sen, Genç Sağlık Sendikası ve Genç Belediye Sendikası paydaşlarıyla şehit öğretmen İbrahim Oktugan için eylemdeydi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 10 Mayıs 2024 21:38, Son Güncelleme : 10 Mayıs 2024 21:38
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Şehit Öğretmen Oktugan için Kamu Birliği Konfederasyonu eylemdeydi

Yürüyüş sonrasında basın açıklamasında bulunan Genç Eğitim Sendikası Genel Başkanı Aras Ali Altıntaş:
eğitim sendikası olarak ülkemizdeki okullarda artan şiddetin zaten farkındaydık ve bunun için komisyon oluşturduk. Komisyonumuz son dönemlerde yaşanan şiddet olaylarını, alınacak tedbirleri ve caydırıcı cezaları değerlendirip "Eğitim Çalışanlarını Şiddete karşı koruma yasa tasarısını" hazırladık.
Güvenli okullar, güçlü bir gelecek için sendikam ve şahsım olarak diğer konularda olduğu gibi bu konun da takipçisi olacak ve hiçbir eğitim çalışanını yalnız bırakmayacağım dedi.
Teç-Sen Genel Başkanı Ümit Demirel: Hükümete, Tbmm'ye, Milli Eğitim Bakanlığı'na, Sendikalara, Sivil Toplum Kuruluşlarına Ve Tüm Kamuoyuna Çağrımızdır: Eğitim Kurumlarında Şiddete Son Verilmesi Ve Eğitim Çalışanlarının Ve Öğrencilerin Can Güvenliğinin Sağlanması İçin Hep Birlikte Mücadele Edelim. dedi

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