Proje okullarına öğretmen atama sonuçları açıklandı
Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarına öğretmen atama sonuçları açıklandı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 10 Mayıs 2024 22:25, Son Güncelleme : 10 Mayıs 2024 22:27
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarına öğretmen ataması için başvuru şartlarını taşıyan öğretmenlerin 3-6 Mayıs tarihleri arasında yaptıkları başvurular sonuçlandı.
Ataması yapılan öğretmenlerin tebligat, ayrılma ve başlama işlemleri 1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren yapılacak.