Otomobilin ters yönde gitmesi sonucu yaşanan kazada 2 kişi öldü
İzmir'in Torbalı ilçesinde, bir otomobilin otoyolda ters yönde gitmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Mayıs 2024 23:46, Son Güncelleme : 10 Mayıs 2024 23:47
M.E.D. (42) idaresindeki 27 AAL 924 plakalı otomobil, İzmir-Aydın otoyolunda ters yönde giderken, Pancar köprüsü mevkisinde, Fatma H. yönetimindeki 20 AID 355 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, 2 sürücü de hayatını kaybetti. Fatma H'nin aracında bulunan İngiltere uyruklu William Micheal T. ise ağır yaralandı.
Yaralı, Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle otoyolda trafik bir süre tek şeritten sağlandı.