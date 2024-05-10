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Otomobilin ters yönde gitmesi sonucu yaşanan kazada 2 kişi öldü

İzmir'in Torbalı ilçesinde, bir otomobilin otoyolda ters yönde gitmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Mayıs 2024 23:46, Son Güncelleme : 10 Mayıs 2024 23:47
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Otomobilin ters yönde gitmesi sonucu yaşanan kazada 2 kişi öldü

M.E.D. (42) idaresindeki 27 AAL 924 plakalı otomobil, İzmir-Aydın otoyolunda ters yönde giderken, Pancar köprüsü mevkisinde, Fatma H. yönetimindeki 20 AID 355 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, 2 sürücü de hayatını kaybetti. Fatma H'nin aracında bulunan İngiltere uyruklu William Micheal T. ise ağır yaralandı.

Yaralı, Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle otoyolda trafik bir süre tek şeritten sağlandı.

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