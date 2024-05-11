11 Mayıs 2024 tarihli atama kararı yayımlandı

Kamu İhale Kurulu Başkan, İkinci Başkan ve üyeliklerine, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7 nci maddeleri gereğince ekli listede yer alan kişiler atanmıştır.

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