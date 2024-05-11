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Minibüsteki 2 kardeşi, düğündeki kavga nedeniyle vurmuşlar

KONYA'da seyir halindeki minibüse düzenlenen, Remzi Özgün (22) öldüğü, kardeşi Ali Özgün'ün (19) ise yaralandığı silahlı saldırıyı gerçekleştiren B.G. ve arkadaşı H.G., polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin ilk ifadesinde Özgün kardeşlerle 20 gün önce düğünde kız meselesi nedeniyle tartıştıklarını, konuşmak için buluşma kararı aldıklarını, buluşma noktasında da tüfekle ateş açtıklarını söyledikleri belirtildi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 11 Mayıs 2024 15:00, Son Güncelleme : 11 Mayıs 2024 15:13
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Minibüsteki 2 kardeşi, düğündeki kavga nedeniyle vurmuşlar

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi Taştepe Sokak'ta meydana geldi. Ali Özgün yönetimindeki 06 DFH 797 plakalı minibüs seyir halindeyken, tüfekle ateş açıldı. Boynundan vurulan Ali Özgün'un kontrolünü yitirdiği minibüs, mezarlık duvarına çarptı. Saldırıda, Özgün'ün yanındaki ağabeyi Remzi Özgün de sırtından yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralı 2 kardeş çevredekilerin yardımıyla yakındaki Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Remzi Özgün, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Saldırı haberini alan Özgün kardeşlerin yakınları hastaneye akın etti. Bunun üzerine hastane önünde çevik kuvvet polisi tarafından önlem alındı.

DÜĞÜNDE KAVGA ETMİŞLER

Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, mahalledeki güvenlik kamerası kayıtlarından saldırganların içinde bulunduğu aracı belirledi. Aracın plakasından yola çıkan polis, şüphelilerin B.G. ve H.G. olduğunu saptadı. Ardından adreslerine düzenlenen operasyonla 2 kişi gözaltına aldı.

Şüphelilerin ilk ifadelerinde Özgün kardeşlerle 20 gün önce bir düğünde kız meselesi nedeniyle tartıştıkları, bu nedenle aralarında husumet oluştuğu, konuşmak için buluşma kararı aldıkları ve buluşma noktasında da tüfekle ateş açtıklarını söyledikleri ifade edildi.

Remzi Özgün'ün cenazesi bugün Karatay ilçesinde toprağa verildi. Ali Özgün'ün ise tedavisinin sürdüğü belirtildi.

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