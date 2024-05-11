İşte yeni casusluk maddesi: 7 yıl hapis cezası verilecek

Yenişafak'tan Nur Banu Aras'ın haberine göre; Meclis'e gelecek 9'uncu Yargı Paketi'nde, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT), İsrail istihbarat servisi Mossad'a yönelik operasyonlarıyla gündem olan casusluk faaliyetlerine ilişkin yeni düzenlemeler yer alıyor. Yeni Şafak, yargı paketinin ayrıntılarına ulaştı.

KAPSAMLI VE ÖNLEYİCİ MADDELER EKLENDİ

Edinilen bilgilere göre, bu yasama yılında TBMM gündemine gelecek 9'uncu Yargı Paketi'ne yeni tip casusluk suçlarının caydırıcı şekilde soruşturulup kovuşturulabilmesi için bazı maddeler eklendi. Taslak metinde yer alan düzenlemeye göre, yabancı istihbarat örgütlerinin Türkiye'deki casusluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik kapsamlı ve önleyici yeni maddeler eklendi.

ETKİ AJANLIĞI DA EKLENECEK

Düzenlemeyle casusluk suçlarının cezası arttırılıyor. Taslak metne göre Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) devletin güvenliği ile ilgili olan 339'uncu Maddesine yeni eklemeler yapılıyor. "Devlet güvenliği ile ilgili belgeleri elinde bulundurma" başlıklı 339'uncu Madde "(1) Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından gizli kalması gereken bilgileri veya yetkili makamların açıklanmasını yasakladığı ve niteliği bakımından gizli kalması gereken hususları elde etmeye yarayan ve elde bulundurulması için kabul edilebilir bir neden gösterilemeyen belgelerle veya bu nitelikteki herhangi bir şeyle yakalanan kimseye bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilir. (2) Fiil, savaş zamanında işlenirse faile üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası verilir" şeklindeydi. Yeni paketle bu maddeye "etki ajanlığı" da eklenecek. Maddeye yapılacak ilaveyle, "devletin güvenliği veya iç ya da dış siyasal yararları aleyhine yabancı bir devlet veya organizasyonun stratejik çıkarları ya da talimatları doğrultusunda Türk vatandaşları, kurum ve kuruluşları ya da Türkiye'de bulunan yabancılar hakkında araştırma yapan veya yaptıranlara" da artık cezai müeyyide uygulanacak.

12 YILA KADAR HAPİS

Yeni düzenlemeyle Türkiye'de casusluk suçunu işleyenlere 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası verilecek. Olayın savaş sırasında ya da devletin savaş hazırlıkları sırasında savaş etkinliğini ya da askeri hareketlerini tehlikeye atması durumunda ise hapis cezası 8 ila 12 yıl arasında olacak. Fiil bu suçlar dışında başka bir suç oluşturuyorsa hem bu suçtan hem de ilgili suçtan dolayı ayrı ayrı cezaya hükmedilecek.

PERSONELSE MİSLİ CEZA

Taslak çalışmada stratejik birimler ile tesislerde çalışanlara ilişkin de kritik düzenleme bulunuyor. Buna göre suçun, milli güvenlik açısından stratejik önemli haiz birimler ile proje, tesis ve hizmetleri yerine getiren kurum ve kuruluşlarda görev yapanlar tarafından işlenmesi halinde, verilecek ceza bir kat artırılıyor.