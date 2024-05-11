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Sağlıkta süper güç şehir hastaneleri! 12 ilde yeni hastane yolda

İlki 2017'de Mersin'de açılan şehir hastanelerinin sayısı 23'e ulaştı. Pandemi ve deprem günlerinde Türk sağlık sistemi bu eserlerle dünyaya parmak ısırttı. Şehir hastaneleri bugün toplam 34 bin yatak kapasitesi ve vatandaş odaklı hizmetiyle 'Ne gereği vardı' diyenlerin hezeyanlarını boşa çıkartıyor.

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 11 Mayıs 2024 08:25, Son Güncelleme : 11 Mayıs 2024 08:48
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Sağlıkta süper güç şehir hastaneleri! 12 ilde yeni hastane yolda

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şehir hastenelerinin 5 yılda sağlık sisteminin dönüşümünü sağladığını söyledi. Şehir hastanelerinin bütçede kara delik oluşturduğu iddialarını rakamlarla çürüten Bakan Koca "Şehir hastanelerinde her geçen gün daha nitelikli sağlık hizmeti veriliyor.

Cumhurbaşkanı'mızın 'hayalim' dediği nitelikli hastanelerin artışı ve akademik kadronun buralarda hizmet veriyor olması teknik altyapıyla birlikte vatandaşımızın buraya yönelmesini sağladı" dedi.

Şehir hastanelerinin sanıldığı gibi bütçeye yükünün kalmadığını söyleyen Koca "Hastanelerin bütçe içindeki payı azalışa geçti. İddia edildiği gibi 27.5 milyar euronun üzerinde ödeme yapılmayacak. Rakam metrekare başına nominal değere göre 2 bin 421 euro, bugünkü değere göre 1500 euro.

Söz konusu parayla anahtar teslim bir şehir hastanesinin yapılması mümkün değil. 1500 euro'ya şehir hastanelerini yapacak olan varsa yapsın biz almaya talibiz. Hastanelerin bütçe içindeki payı hizmet dahil olmak üzere iki yılda yüzde 14.3'ten 11.4'e indi" dedi.

HIZLI VE KONFORLU
23 şehir hastanesinde 34 bini aşkın yatak kapasitesi ile hizmet verildiğini anlatan Koca, yatak kapasitesi 15 bini bulacak olan 12 şehir hastanesinin yapımının sürdüğünü kaydetti. Özel hastanelerdeki yatak artışının kamunun 10'da 1'i düzeyinde olduğuna dikkati çeken Koca, son 2 yılda ise bakanlığın yatak kapasitesinin 163 bin 207'den 172 bin 700'e, üniversite hastanelerinin yatak kapasitesi ise 44 binden 45 bine yükseldi" diye konuştu. Türkiye'nin ilk şehir hastanesi Mersin Şehir Hastanesi 3 Şubat 2017'de faaliyete başladı.

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi, 1 milyon 312 bin metrekare kapalı alanı ile dünyanın tek seferde inşa edilen en büyük hastanesi. Her hastaya 1 oda anlayışıyla inşa edilen şehir hastanelerindeki hasta odalarının çoğu, içindeki tuvalet, banyo, televizyon, buzdolabı, eşya dolabı ile hasta ve yakınlarına rahatlık sunuyor.

Sismik deprem izolatörleri ile inşa edilen, zorlu sağlık şartlarına göre tasarlanarak hizmete giren şehir hastaneleri, afet durumlarında da sağlık üssü görevi görüyor. Şehir hastaneleri hızlı sağlık hizmeti ve konforlu yapısıyla vatandaşın öncelikli tercihi oluyor.

PANDEMİDE, DEPREMDE SARSILMAZ KALE
Şehir hastaneleri pandemi döneminde Türkiye'nin yüz akı oldu. Pandemi döneminde yoğun hizmet veren hastanelerdeki sağlık çalışanları ailelerini unutup insanlara hizmet etti. Hastaneler "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerde de yaralılara şifa dağıttı. Depremzedeler helikopter ve uçak ambulanslar ile çevre illerdeki hastanelere sevk edildi.

MUAYENE ARTIŞI
Bakanlığın verilerine göre 2019'da Sağlık Bakanlığı'na bağlı hastanelerde muayene oranları yüzde 74 iken 2023'te yüzde 80'e çıktı. Özel hastanelere yapılan başvuru 2023'te 16'dan 12'ye düştü.

12 İLDE YENİ HASTANE YOLDA
Antalya, Aydın, Denizli, Diyarbakır, Kütahya, Mardin, Ordu, Rize, Samsun, Sakarya, Trabzon ve Şanlıurfa şehir hastanelerinin yapımı sürüyor.

BURCU ŞEN

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