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11 yıl sonra ikizi doğdu

Anneler Günü'nü heyecanla bekleyen bir anne var ki tarifi imkansız mutluluk yaşıyor. Dondurduğu embriyolar sayesinde 11 yıl sonra ikinci kez anne olan Müzeyyen Öztürk, "11 yıl önce doğurduğum kızımın ikizini 2 ay önce kucağıma aldım. Aralarında 11 yaş var ama aslında onlar ikizler. Onlar benim mucizelerim" dedi

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 11 Mayıs 2024 08:34, Son Güncelleme : 11 Mayıs 2024 08:16
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11 yıl sonra ikizi doğdu

Müzeyyen (38) - Engin ( 45) Öztürk çifti, 17 yıl önce evlendi. Evlendiklerinde 20'li yaşlarında olan çift, 6 yıl anne-baba olma özlemiyle yanıp tutuştu. Doğal yolla gebelik oluşmayınca doktora başvurdu. Anne-baba olabilmeleri için tek yolun tüp bebek tedavisi olduğu söylendi. Tüp bebek tedavisiyle 26 yaşında Müzeyyen Öztürk'ün 10 tane sağlıklı embriyosu dondurularak saklandı. Embriyolardan birinin transferiyle gebelik müjdesini alan çift 2013 yılında yani 11 yıl önce kızları Eda'yı kucağına aldı. Kızları Eda'yı büyüten çift, geçen yıl tekrar çocuk sahibi olmak isteyince tedavilerini yapan Kadın Hastalıkları ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Ebru Öztürk'ün kapısını çaldı. 11 yıl önce dondurulan, aynı kalitede uzun yıllar saklanan embriyolarından birinin daha transfer edilmesini istediklerini belirtti. Embriyo transferinin sağlanmasının ardından gebelik müjdesi verilen çift, geçtiğimiz şubat ayında kızları Neva'nın dünyaya gelmesiyle ikinci kez çocuk sahibi oldu. Üstelik Eda ve Neva, aralarında 11 yaş fark olmasına rağmen ikizlerdi.

ÇOK ŞÜKÜR NEVAM DA DÜNYAYA GELDİ

Anne Müzeyyen Öztürk "İlk kızımızı kucağımıza almak için 6 yıl bekledik. Eda'ya kavuştuğumuzdaki mutluluğumuzu anlatmam mümkün değil. Tekrar çocuk sahibi olmak istersek diye o yıllarda oluşturulan embriyolarımızı dondurmak istedik. 26 yaşımdaki yumurtalarımla elde edilen embriyolar olduğu için genç, sağlıklı ve kaliteli embriyolardı. Çok şükür ki ikinci kızım Neva da şubat ayında sağlıkla dünyaya geldi. Onlar bizim mucizelerimiz" dedi. Tüp bebek tedavisi kapsamında uygulanan embriyo dondurma yöntemiyle dünyada olduğu gibi Türkiye'de de çok sayıda çocuk sahibi olan çift olduğunu söyleyen Prof. Dr. Ebru Öztürk, "37 yaşında embriyo transferine hazırladığımız hastamızın embriyoları 26 yaşına ait. Genetik olarak sağlıklı olma şansı yüksek embriyolardı. Hastamızın iki embriyo transfer edilme hakkı olsa da ikiz gebelik istemedikleri için tek embriyo transferi planladık. Genç yaşta dondurulan embriyomuzun transferi ile şimdi de Neva'mızı kucağımıza aldık" şeklinde konuştu.

GÜL KİREKLO

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