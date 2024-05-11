Otomobil otoyolda ters yönden gitti, kazada 2 kişi öldü

İddiaya göre, M.E.D. (42) idaresindeki 27 AAL 924 plakalı otomobil, İzmir-Aydın otoyolunda ters yönde giderken, Pancar Köprüsü mevkiinde, Fatma H. yönetimindeki 20 AID 355 plakalı otomobille çarpıştı. İhbar üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık çalışanlarınca yapılan kontrollerde, 2 sürücünün de hayatını kaybettiği belirlendi. Fatma H.'nin aracında bulunan ve durumu ağır olan İngiltere uyruklu William Micheal T. ise ambulansa alınarak Torbalı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle otoyolda trafik bir süre tek şeritten sağlandı.