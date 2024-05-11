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TÜBİTAK'ın araştırmacı ve destek personeli alımında başvuru süresi uzatıldı

TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezinin (BİLGEM) araştırmacı, teknik ve destek personeli kadroları için açtığı alım ilanına başvurular 21 Mayıs'a kadar yapılabilecek.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Mayıs 2024 11:00, Son Güncelleme : 11 Mayıs 2024 11:05
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TÜBİTAK'ın araştırmacı ve destek personeli alımında başvuru süresi uzatıldı

Kurumun konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TÜBİTAK BİLGEM bünyesinde Ankara ve Kocaeli illerinde çalıştırılmak üzere ilana çıkılan 236 araştırmacı, teknik ve destek personeli alımı için 13 Mayıs olarak belirlenen başvuru süresi 21 Mayıs'a uzatıldı.

Başvurular için gerekli koşullar, diğer detaylar ve süreçler TÜBİTAK'ın internet sayfası (www.tubitak.gov.tr) ile TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi'nde (kariyer.tubitak.gov.tr) yer alıyor.

İş başvuruları ise TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi'nden gerçekleştiriliyor.

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