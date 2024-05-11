7 ilde dolandırıcılara 'Avans' operasyonu: 15 tutuklama

Trabzon'dan da görüldü! Kuzey Işıkları dünyanın dört bir yanında
Trabzon'dan da görüldü! Kuzey Işıkları dünyanın dört bir yanında
POS cihazları Maliye'nin radarında: 3 bin 662 kişi tespit edildi
POS cihazları Maliye'nin radarında: 3 bin 662 kişi tespit edildi
Bu hafta en çok hangi yatırım aracı kazandırdı?
Bu hafta en çok hangi yatırım aracı kazandırdı?
Kripto varlıklara ilişkin yasa teklifi bu hafta Meclis'e sunulacak
Kripto varlıklara ilişkin yasa teklifi bu hafta Meclis'e sunulacak
Dolandırıcıların yeni gözdesi kasko ve trafik sigortası
Dolandırıcıların yeni gözdesi kasko ve trafik sigortası
Sağlıkta süper güç şehir hastaneleri! 12 ilde yeni hastane yolda
Sağlıkta süper güç şehir hastaneleri! 12 ilde yeni hastane yolda
İşte yeni casusluk maddesi: 7 yıl hapis cezası verilecek
İşte yeni casusluk maddesi: 7 yıl hapis cezası verilecek
Siyasetin ortak derdi Troller
Siyasetin ortak derdi Troller
Hazineye lojmandan 10 milyar TL gelir
Hazineye lojmandan 10 milyar TL gelir
11 Mayıs 2024 tarihli atama kararı yayımlandı
11 Mayıs 2024 tarihli atama kararı yayımlandı
Dijital dönüşümde en çok eleman ihtiyacı duyulan meslekler
Dijital dönüşümde en çok eleman ihtiyacı duyulan meslekler
Erdoğan: Öğretmene şiddette cezalar yarı oranında artırılacak
Erdoğan: Öğretmene şiddette cezalar yarı oranında artırılacak
Proje okullarına öğretmen atama sonuçları açıklandı
Proje okullarına öğretmen atama sonuçları açıklandı
Aile ve Gençlik Fonu'nda ilk ödemeler 21 Mayıs'ta
Aile ve Gençlik Fonu'nda ilk ödemeler 21 Mayıs'ta
MEB'in yeni müfredat taslağına 67 bin 284 görüş iletildi
MEB'in yeni müfredat taslağına 67 bin 284 görüş iletildi
Filistin tasarısı BM'de kabul edildi
Filistin tasarısı BM'de kabul edildi
Bursa Şehir Hastanesi'nde 'zimmet' operasyonu: 3 tutuklama
Bursa Şehir Hastanesi'nde 'zimmet' operasyonu: 3 tutuklama
Akaryakıt istasyonlarında yeni dönem 15 Mayıs'ta başlıyor
Akaryakıt istasyonlarında yeni dönem 15 Mayıs'ta başlıyor
Eğitimde bir şiddet olayı daha: Sinirlenen veli okulu birbirine kattı
Eğitimde bir şiddet olayı daha: Sinirlenen veli okulu birbirine kattı
Mahkemeden kira davaları için emsal olacak karar
Mahkemeden kira davaları için emsal olacak karar
Kamuda Tasarruf Paketi'nde olması beklenenler neler?
Kamuda Tasarruf Paketi'nde olması beklenenler neler?
Türkiye'de öğretmenler derslere girmedi
Türkiye'de öğretmenler derslere girmedi
Bakan Tekin: Öğretmene şiddete ceza artacak
Bakan Tekin: Öğretmene şiddete ceza artacak
Yargıtay Başkanlığı seçimi: Muhsin Şentürk adaylıktan çekildi
Yargıtay Başkanlığı seçimi: Muhsin Şentürk adaylıktan çekildi
Antalya'da lastiği patlayan uçak park yerine çekildi: Pist uçuşa açıldı
Antalya'da lastiği patlayan uçak park yerine çekildi: Pist uçuşa açıldı
Hafız Vali 3 fakülte mezunu
Hafız Vali 3 fakülte mezunu
7 kamu bankasının hizmeti tek ATM'de toplandı
7 kamu bankasının hizmeti tek ATM'de toplandı
İkinci el otoda satışlar durdu: İlan çok, alan yok!
İkinci el otoda satışlar durdu: İlan çok, alan yok!
AYM'den, güvenlik soruşturması nedeniyle atama iptalinde 'gerekçe açıklanmalı' kararı
AYM'den, güvenlik soruşturması nedeniyle atama iptalinde 'gerekçe açıklanmalı' kararı
Cevdet Yılmaz: İstihdam dostu politikalar izleyeceğiz
Cevdet Yılmaz: İstihdam dostu politikalar izleyeceğiz
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

7 ilde dolandırıcılara 'Avans' operasyonu: 15 tutuklama

DİYARBAKIR merkezli 7 ilde sosyal medya üzerinden 'Evde Kazanç' adı altında mağdurların güvenini kazanmak için önce hesaplarına bin ile 5 bin TL arasında para yatıran, daha sonra onlardan para isteyip, 'kripto hesaplarda para kazandıracağız' diyerek dolandıran şebekeye polisin düzenlediği 'Avans' operasyonunda, 15 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Dolandırıcıların kendilerini ifşa etmemek için ise hesap kiraladıkları ve hesapları kiralanan kişilere de yatan paradan komisyon veya aylık ücret verdikleri öğrenildi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 11 Mayıs 2024 11:50, Son Güncelleme : 11 Mayıs 2024 11:49
Yazdır
7 ilde dolandırıcılara 'Avans' operasyonu: 15 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne, sosyal medya üzerinden dolandırılan vatandaşlar ihbarda bulundu. Polisin yaptığı çalışmada, dolandırıcıların 'Evde Kazanç' adı altında mağdurlara 'Yorum yap', 'Yıldız ver', 'Beğen, paylaş, puan ver ve kazan' diyerek ek kazanç vadettikleri belirlendi. Dolandırıcıların, mağdurları ikna etmek için ise hesaplarına avans adı altında bin ile 5 bin TL para yatırdıkları, daha sonra da para isteyerek 'kripto hesaplarda para kazandıracağız' diyerek zamanla bütün paralarını alıp dolandırdıkları tespit edildi. Şikayetin ardından harekete geçen polis ekipleri, belirlenen sosyal medya hesapları ve telefonları incelemeye aldı. Ekipler, şüphelilerin İstanbul, Ankara, Konya, Adana, Antalya, Bolu ve Diyarbakır'da çeşitli adreslerde olduklarını, haksız elde edilen paraların da 'turnike' adı verilen yöntemle farklı kripto hesaplarına yatırıp, farklı hesaplara havale ederek izini kaybettirdiklerini ortaya çıkardı.

KİRALIK BANKA HESAPLARI KULLANILDI

Şüphelilerin adreslerine, polis ekiplerince eş zamanlı 'Avans' ismi verilen operasyon düzenlendi. Diyarbakır merkezli 7 ilde yapılan operasyonda 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda da cep telefonları, sim kartlar, hard diskler ve çok sayıda banka kartları ele geçirildi. Organize dolandırıcılık suç örgütünün üyeleri olan kişilerin kendilerini ifşa etmemek için ise hesap kiraladıkları ve hesapları kiralanan kişilere yatan paradan komisyon veya aylık ücret verdikleri öğrenildi. Operasyonun İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya'nın talimatlarıyla başlatılan Suçla Sinerjik Mücadele projesi kapsamında yapıldığı bildirildi.

'PARAYI İKİYE KATLAYIP TEKRAR GÖNDERDİLER'

Mağdurlardan ismini vermek istemeyen bir kadın, "Bunlar bana WhatsApp üzerinden ulaştı. 'Biz reklam şirketiyiz. Ek gelir için internet arama motorunda restoranların sayfalarına yıldız verip, yorum yapacaksın ve para kazanacaksın' dediler. Yorum ve yıldız başına 50 TL kazandırıyorlardı. Başlangıçta bin TL kazanmıştım. Bin TL'yi tekrar onlara atmamı istediler. Kripto hesapları var ve orada parayı ikiye katlıyorlarmış. Parayı ikiye katlayıp tekrar gönderdiler. O şekilde başlayarak 2 bin, 3 binden başlayarak 60 bin TL kaybettim" dedi.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 15 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber