Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Trabzon'dan da görüldü! Kuzey Işıkları dünyanın dört bir yanında
Trabzon'dan da görüldü! Kuzey Işıkları dünyanın dört bir yanında
POS cihazları Maliye'nin radarında: 3 bin 662 kişi tespit edildi
POS cihazları Maliye'nin radarında: 3 bin 662 kişi tespit edildi
Bu hafta en çok hangi yatırım aracı kazandırdı?
Bu hafta en çok hangi yatırım aracı kazandırdı?
Kripto varlıklara ilişkin yasa teklifi bu hafta Meclis'e sunulacak
Kripto varlıklara ilişkin yasa teklifi bu hafta Meclis'e sunulacak
Dolandırıcıların yeni gözdesi kasko ve trafik sigortası
Dolandırıcıların yeni gözdesi kasko ve trafik sigortası
Sağlıkta süper güç şehir hastaneleri! 12 ilde yeni hastane yolda
Sağlıkta süper güç şehir hastaneleri! 12 ilde yeni hastane yolda
İşte yeni casusluk maddesi: 7 yıl hapis cezası verilecek
İşte yeni casusluk maddesi: 7 yıl hapis cezası verilecek
Siyasetin ortak derdi Troller
Siyasetin ortak derdi Troller
Hazineye lojmandan 10 milyar TL gelir
Hazineye lojmandan 10 milyar TL gelir
11 Mayıs 2024 tarihli atama kararı yayımlandı
11 Mayıs 2024 tarihli atama kararı yayımlandı
Dijital dönüşümde en çok eleman ihtiyacı duyulan meslekler
Dijital dönüşümde en çok eleman ihtiyacı duyulan meslekler
Erdoğan: Öğretmene şiddette cezalar yarı oranında artırılacak
Erdoğan: Öğretmene şiddette cezalar yarı oranında artırılacak
Proje okullarına öğretmen atama sonuçları açıklandı
Proje okullarına öğretmen atama sonuçları açıklandı
Aile ve Gençlik Fonu'nda ilk ödemeler 21 Mayıs'ta
Aile ve Gençlik Fonu'nda ilk ödemeler 21 Mayıs'ta
MEB'in yeni müfredat taslağına 67 bin 284 görüş iletildi
MEB'in yeni müfredat taslağına 67 bin 284 görüş iletildi
Filistin tasarısı BM'de kabul edildi
Filistin tasarısı BM'de kabul edildi
Bursa Şehir Hastanesi'nde 'zimmet' operasyonu: 3 tutuklama
Bursa Şehir Hastanesi'nde 'zimmet' operasyonu: 3 tutuklama
Akaryakıt istasyonlarında yeni dönem 15 Mayıs'ta başlıyor
Akaryakıt istasyonlarında yeni dönem 15 Mayıs'ta başlıyor
Eğitimde bir şiddet olayı daha: Sinirlenen veli okulu birbirine kattı
Eğitimde bir şiddet olayı daha: Sinirlenen veli okulu birbirine kattı
Mahkemeden kira davaları için emsal olacak karar
Mahkemeden kira davaları için emsal olacak karar
Kamuda Tasarruf Paketi'nde olması beklenenler neler?
Kamuda Tasarruf Paketi'nde olması beklenenler neler?
Türkiye'de öğretmenler derslere girmedi
Türkiye'de öğretmenler derslere girmedi
Bakan Tekin: Öğretmene şiddete ceza artacak
Bakan Tekin: Öğretmene şiddete ceza artacak
Yargıtay Başkanlığı seçimi: Muhsin Şentürk adaylıktan çekildi
Yargıtay Başkanlığı seçimi: Muhsin Şentürk adaylıktan çekildi
Antalya'da lastiği patlayan uçak park yerine çekildi: Pist uçuşa açıldı
Antalya'da lastiği patlayan uçak park yerine çekildi: Pist uçuşa açıldı
Hafız Vali 3 fakülte mezunu
Hafız Vali 3 fakülte mezunu
7 kamu bankasının hizmeti tek ATM'de toplandı
7 kamu bankasının hizmeti tek ATM'de toplandı
İkinci el otoda satışlar durdu: İlan çok, alan yok!
İkinci el otoda satışlar durdu: İlan çok, alan yok!
AYM'den, güvenlik soruşturması nedeniyle atama iptalinde 'gerekçe açıklanmalı' kararı
AYM'den, güvenlik soruşturması nedeniyle atama iptalinde 'gerekçe açıklanmalı' kararı
Cevdet Yılmaz: İstihdam dostu politikalar izleyeceğiz
Cevdet Yılmaz: İstihdam dostu politikalar izleyeceğiz
Ana sayfaHaberler Terör

Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Mayıs 2024 12:05, Son Güncelleme : 11 Mayıs 2024 12:15
Yazdır
Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, SİHA ile etkisiz hale getirildi. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, bölgede en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarına azim ve kararlılıkla devam edecek." ifadeleri yer aldı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber