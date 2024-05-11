Trabzon'dan da görüldü! Kuzey Işıkları dünyanın dört bir yanında

ABD'deki Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi, Güneş yüzeyindeki patlamalardan kaynaklı kuzey yarım kürede şiddetli "Jeomanyetik Fırtına" yaşanacağını duyurdu. Açıklamada jeomanyetik fırtınanın "uydu iletişimleri ile güç sistemlerini etkileyebileceği" bilgisi paylaşıldı.

NASA'ya göre Güneş yüzeyindeki patlamalar, radyo frekansları, elektrik şebekeleri ve navigasyon sinyalleri için risk teşkil edecek güçlü enerji dalgaları oluşturuyor. Dolayısıyla jeomanyetik fırtınadan kaynaklı uydu navigasyon sistemlerinde ve radyo alıcılarının frekanslarında aksamalar oluşabileceği, saatler sürecek kesintiler yaşanabileceği veya benzer bazı aletlerin hiç çalışmayabileceği belirtiliyor.

Manyetik fırtınadan kaynaklı kutup ışıkları da ortaya çıktı.

TRABZON'DAN DA GÖRÜLDÜ



Yeryüzünün manyetik alanı ile Güneş'ten gelen yüklü parçacıkların etkileşimi sonucu ortaya çıkan Kuzey Işıkları (Aurora Borealis), Trabzon'un Ortahisar ilçesinde güzel görüntü oluşturdu.

DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDA GÖRÜLDÜ



İngiltere, İrlanda, Rusya ve Slovakya da manyetik fırtına kaynaklı Kuzey Işıkları'nın görüldüğü adresler arasındaydı.

Güneş fırtınasının kaynağı, Güneş'in yüzeyinde bulunan ve Dünya'nın çapının 16 katı büyüklüğünde olan karmaşık güneş lekeleri kümesi. Fırtınanın artan etkisiyse Güneş'in 11 yıllık döngüsünün zirvesinde daha yaygın hale geliyor. Bu büyüklükte bir Güneş fırtınası Dünya'ya en son Ekim 2003'te ulaşmıştı. Uzmanlar, fırtınanın manyetik etkilerinin üç gün sürebileceğini belirtiyor.