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Beş çocuk annesi üniversite hayalini gerçekleştirmek için 120 kilometre yol kat ediyor

Kayseri'de yaşayan 5 çocuk annesi Fatma Andırınlı (42), bu sene Aşçılık Bölümünü kazandığı Erciyes Üniversitesi Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokuluna gidip gelebilmek için günde 120 kilometre yol katediyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Mayıs 2024 12:53, Son Güncelleme : 11 Mayıs 2024 12:56
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Beş çocuk annesi üniversite hayalini gerçekleştirmek için 120 kilometre yol kat ediyor

İmkansızlıklar nedeniyle ilkokulu bitirdikten sonra eğitim hayatı yarıda kalan Andırınlı, uzun bir aranın ardından çocuklarıyla eğitimine devam etme kararı aldı.

Önce ortaokulu ve liseyi açıktan bitiren Andırınlı, iki çocuğuyla hayalini gerçekleştirmek için üniversite sınavına hazırlandı.

Üçüncü denemesinde Erciyes Üniversitesi Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu Aşçılık Bölümü'nü kazanarak hayalini gerçekleştiren Andırınlı, her gün Kayseri'deki evinden Develi ilçesinde bulunan okuluna gidip, evine dönmek için Erciyes Dağı yolunda toplu taşıma aracıyla 120 kilometre katediyor.

Birinci sınıfta okuyan ve derslerindeki başarısıyla örnek olan Andırınlı'nın hedefi, üniversite diploması alıp işletme açmak.

Andırınlı, AA muhabirine, yıllar geçse de okuma azmini hiç kaybetmediğini, 40 yaşından sonra 5 çocuk annesi olarak üniversiteyi kazanmayı başardığını söyledi.

Üniversite sınavına 3 kez girdiğini ve bu yıl kazandığını belirten Andırınlı, "İlkokuldan mezun olduktan sonra okuyamadım. Daha sonra ortaokulu ve liseyi dışarıdan bitirdim, üniversiteye gitmek hayalimdi. 3 yıl boyunca üniversite sınavlarına girdim. Ondan sonra burayı kazandım. Burada devam ediyorum. Keşke daha önce yapabilseydim, daha farklı şeyler yapabileceğimi düşünüyorum ama bu da bir şans, kısmet benim için." dedi.

Şu anda kendisiyle iki çocuğunun da üniversitede öğrenim gördüğünü anlatan Andırınlı, şunları kaydetti:

"Evliyim, 5 çocuğum var. İkisi benim gibi üniversite öğrencisi, ikisi liseye, biri de anaokuluna gidiyor. Onlar bana öğretim hayatımda, derslerimde çok destek oluyorlar. Eşim, tüm ailem destek oluyor. Çocuklarımla birlikte sınava girmiştim ama onlar benden önce kazandı. Oğlum diş hekimliğinde, kızım hemşirelikte okuyor. Ben onlardan sonra girdim ama benim bölümüm 2 yıllık olduğu için seneye beraber mezun olacağız. Üniversite mezunu olmak istiyordum. Burası bana o şansı getirmiş oldu. Hocalarıma, bölümü kuranlara çok teşekkür ediyorum. Bizim gibi insanlara yol açıyorlar."

Kent merkezinden minibüsle günde 120 kilometre yol katettiğini anlatan Andırınlı, "Derslerim çok iyi gidiyor. Başarılı olduğumu düşünüyorum. Hocalarım da bunu dile getiriyorlar. Yaz stajımız olacak, heyecanlıyım. Staj için Antalya'ya gitmek isterdim ama ailemden ayrılamadığım için stajımı burada yapacağım." diye konuştu.

Üniversiteden öncede evde yemek, pasta yaparak ev ekonomisine katkı sağladığını belirten Andırınlı, "Burası beni bir üst seviyeye taşıdı. Okuldan önce evden sipariş usulü çalışıyordum. Gün menüleri hazırlıyordum. İçli köfte, su böreği, pastalar, kurabiyeler yapıyor, satıyordum. Yemek yapmaya bir hevesim vardı ama burası beni bir üste taşıdı. Buradan alacağım diploma ile bir yer açmayı düşünüyorum. Genç sınıf arkadaşlarımla aram çok iyi, hepsi saygıda kusur etmiyor. Ben de onları çok seviyorum. Hep beraber bir yola çıktık, inşallah onlar da ben de iyi yerlerde oluruz. " ifadelerini kullandı.

- "Elinden gelenin fazlasını yaptı"

Öğretim Görevlisi Sinan Kılıçkaya, Andırınlı'nın çok iyi bir öğrenci olduğunu, çalışkanlığı ve azmiyle tüm öğrencilere örnek teşkil ettiğini söyledi.

Okula gelebilmek için uzun bir yolu katetmesine rağmen Andırınlı'nın devamsızlık yapmadan derslerini takip ettiğini belirten Kılıçkaya, "Fatma Hanım kayıt yaptırmaya oğluyla geldi. Benim açıkçası biraz endişelerim oldu. Yetiştirebilecek mi, evi, okulu bir arada nasıl götürecek diye düşündüm ama o elinden gelenin fazlasını yaptı. Diğer öğrenci arkadaşlara hep örnek gösteriyoruz. Derslerinde çok başarılı, tüm sınavları çok iyi. Bir oğlu, bir kızıyla önümüzdeki sene üniversiteden mezun olacak. Biz de heyecanlıyız." ifadelerini kullandı.

Öğretim Görevlisi Tarık Ertürk ise ileri yaşlarda okula kayıt yaptırıp kısa sürede kaydını sildiren çok öğrenci gördüklerini ancak Andırınlı'nın her türlüğü zorluğa rağmen ortaya koyduğu okuma azminin herkesin takdirini topladığını kaydetti.

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