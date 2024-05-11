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Sağlıkçı iki anne doktor çocuklarıyla aynı hastanede görev yapıyor

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi çalışanlarından hemşire Güllü Soyşen ile Hasta Hakları Birimi Sorumlusu Güney Avşar, doktor çocuklarıyla aynı hastanede görev yapıyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Mayıs 2024 13:16, Son Güncelleme : 11 Mayıs 2024 13:19
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Sağlıkçı iki anne doktor çocuklarıyla aynı hastanede görev yapıyor

Mesleğe hemşire olarak başlayan ve çeşitli hastanelerde görev yaptıktan sonra Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Hasta Hakları Birimi Sorumlusu olarak görevini sürdüren Güney Avşar (50) ile 35 yılını yeni doğan hemşireliğine adayan Güllü Soyşen (62) mesleklerini gururla sürdürürken çocuklarına da rol model oldu.

Görevleri nedeniyle çoğunlukla çocuklarıyla mesai yapan, hastanedeki veya yakınındaki bakım evlerinde çocuklarını büyüten anneler Güney Avşar ve Güllü Soyşen, doktor çocuklarıyla aynı hastanede görev yapıyor.

Omuz omuza mesai yapan anne ve çocukları, insanların hayatlarına dokumak ve sağlıklarına katkıda bulunmak için çabalıyor.

- "Çok güzel, gurur verici"

Güney Avşar, AA muhabirine, hemşirelik mezunu olduğunu, çeşitli hastanelerde görev yaptıktan sonra Malatya'ya geldiğini ve meslekte 28 yılını doldurduğunu söyledi.

Oğluyla 2 yıldır aynı hastanede görev yaptıklarını anlatan Avşar, "Oğlumun atamasının Malatya'ya olduğunu öğrenince çok mutlu olduk. Sadece aynı hastanede çalışmak değil uzun süren bir emeğin arkasından böyle olması çok güzel, gurur verici. Beraber çalışıyoruz. Randevu alamayan hastalar oluyor oğlumu arıyorum o da beni kırmıyor, yardımcı oluyor." dedi.

- "Hareketlerime çok dikkat ediyorum"

Güney Avşar'ın hastanenin kardiyoloji polikliniğinde Asistan Hekim olan 27 yaşındaki oğlu Enes Avşar ise annesiyle aynı hastanede görev yapmanın güzel bir duygu olduğunu söyledi.

Sabahları annesiyle mesaiye geldiğini, nöbetleri denk gelmediği günler beraber eve döndüklerini anlatan Avşar, "Annemin üzerimde emeği çok, onun karşılığını vermeye, gururlandırmaya çalışıyorum. Annemle aynı hastanede görev yaptığım için hareketlerime çok dikkat ediyorum." diye konuştu.

Avşar, annesiyle yaşadığı bir anıyı anlatarak, "Bir hastamızın ambulansla gitme talebi vardı ama bu bazı durumlarda geçerli. Hasta yakını gidip durumu hasta haklarına şikayet etmiş. Annem de beni aradı o arayınca elimden geldiğince yardımcı olmaya çalıştım. Güzel yanları oluyor. İşin içinden çıkılmaz durumlarda annem beni arıyor ben de anneme yardımcı oluyorum." ifadelerini kullandı.

- "Kızımla aynı hastanede çalışmak beni mutlu etti"

Yenidoğan Yoğun Bakım Sorumlusu hemşire Güllü Soyşen ise 35 yıldır yenidoğan yoğun bakımda görev yaptığını söyledi.

Soyşen, mesleğini severek sürdürdüğünü dile getirerek, kızıyla aynı hastanede görev yaptığını söyledi.

Kızının hastalarla iletişimini takdir ettiğini anlatan Soyşen, "Kızımla aynı hastanede çalışmak beni mutlu etti. Zor bir mesleğim vardı, çok uğraştık, yorulduk ama en azından bir çocuğum sağlıkçı olduğu ve aynı hastanede çalıştığımız için mutluyum."

- "Anlatılamayacak bir duygu"

Hastanenin Acil Servisi'nde pratisyen hekim olarak görev yapan 27 yaşındaki Sevim Soyşen, çocukluğundan bu yana hep annesinin görev yaptığı yerlerin yakınındaki kreşlerde, hastanede büyüdüğünü anlattı.

Soyşen, "Mesleğime atanıp annemle aynı yerde çalışmak anlatılamayacak bir duygu. Bazen acil çok yoğun oluyor, kafamızı kaldıracak vaktimiz olmuyor, moralimizin bozuk olduğu anlar oluyor. Kafamı kaldırdığımda annemin beni izlediğini görüyorum, çok duygulanıyorum. Bana çay, yemek getiriyor bunlar beni çok mutlu ediyor." diye konuştu.

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