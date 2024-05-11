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Trabzon Şehir Hastanesinin gelecek yıl hizmete açılması planlanıyor

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı Adil Karaismailoğlu, dört başı mamur bütün alanların olduğu, dünyanın en modern hastanelerinden birinin Trabzon'da inşa edildiğini söyledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Mayıs 2024 14:42, Son Güncelleme : 11 Mayıs 2024 14:44
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Trabzon Şehir Hastanesinin gelecek yıl hizmete açılması planlanıyor

AK Parti Trabzon Milletvekilleri Karaismailoğlu, Yılmaz Büyükaydın ve Vehbi Koç ile Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ve AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu, Akyazı Mahallesi'ndeki Trabzon Şehir Hastanesi inşaatında inceleme yaptı, yetkililerden bilgi aldı.

Trabzon Şehir Hastanesi'nin, tamamlandığında Türkiye'nin en modern şehir hastanelerinden biri olacağını belirten Karaismailoğlu, "İnşallah önümüzdeki yıl tamamlayıp Trabzon'un, Karadeniz'in ve Türkiye'nin hizmetine sunacağız. Dört başı mamur bütün alanların olduğu, dünyanın en modern hastanelerinden bir tanesini inşa ediyoruz Trabzon'da. 500'ün üzerinde çalışanıyla birlikte çok yoğun bir çaba var." dedi.

Trabzon'un daha da büyümesi, gelişmesi ve cazibe merkezi olması için önemli planlamaları olduğunu anlatan Karaismailoğlu, şunları söyledi:

"Devam eden işlerimiz var. Bunlar bittiğinde Trabzon, Türkiye'nin parlayan yıldızı olmaya devam edecek. Trabzon'un çok yakından takip ettiği ve önemli ihtiyaçlarından biri olan Güney Çevre Yolu'nda da önemli çalışmalar var. Güney Çevre Yolu, Akçaabat'a girmeden başlayıp Arsin çıkışından Araklı girişine kadar sürecek 44 kilometrelik yol. 36 kilometresi tünel olarak projelendirilmişti. Akçaabat tarafında birinci etabında yoğun bir çalışma var. Kanuni Bulvarı'nı geçtiğimiz aylarda Boztepe tünelleriyle Çukurçayır'a bağlamıştık. Şimdi de Çukurçayır'dan Değirmendere üzerinden sahil yoluna bağlamak için çalışmamız bir taraftan devam ediyor."

Karaismailoğlu, Trabzon Havalimanı'nda dış hatlar terminalinde ilave üniteler ve CİP binasının yapımının sürdüğüne işaret ederek, ilerleyen günlerde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun katılımıyla açılış yapılacağını aktardı.

Yeni havalimanı planlamalarının da devam ettiğini vurgulayan Karaismailoğlu, karayolları, turizm, Değirmendere'deki sanayi sitelerinin taşınması çalışmalarına ilişkin de bilgi verdi.

Karaismailoğlu, dertlerinin Trabzon'a hizmet olduğunu belirterek, "Trabzon'un, Türkiye'nin parlayan yıldızı olması için elimizden ne geliyorsa yapacağız." ifadelerini kullandı.

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