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Yargıtay Başkanlığına Ömer Kerkez seçildi

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresinin dolması nedeniyle yapılan başkanlık seçimlerinin bugün yapılan 37. tur oylamasında Ömer Kerkez 193 oyla yeni Yargıtay başkanı olarak seçildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Mayıs 2024 11:18, Son Güncelleme : 14 Mayıs 2024 11:39
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Yargıtay Başkanlığına Ömer Kerkez seçildi

Yargıtay Başkanlığı görevine 24 Mart 2020'de seçilen Akarca'nın 4 yıllık görev süresi 24 Mart itibarıyla doldu.

Bu kapsamda Yüksek Mahkemenin 4 yıl boyunca görev yapacak yeni başkanını belirlemek için Yargıtay üyeleri 25 Mart Pazartesi günü sandık başına gitti.

Seçimin ilk 36 turunda hiçbir adayın, 348 Yargıtay üyesinin salt çoğunluğu olan en az 175 oyu alamaması nedeniyle 37. tur oylaması yapıldı.

Yeni Yargıtay başkanı Ömer Kerkez oldu

Bugün yapılan 37. tur oylama sonucunda, 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez'in salt çoğunluğu geçerek 193 oyla seçildi. Mehmet Akarca ise 103 oyda kaldı. 8 üye boş oy kullandı, 20 oy ise geçersiz sayıldı.

ÖMER KERKEZ KİMDİR?

1966 tarihinde Antakya'da dünyaya gelen Ömer Kerkez ilk, orta ve lise eğitiminin Antakya'da tamamladıktan sonra Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazandı ve bu bölümden 1988 yılında mezun oldu.

Mezuniyetin ardından vatani görevini Trabzon'ta tamamladı.

Hatay hakim/savcı adayı olarak mesleğe başlayan Ömer Kerkez pek çok il ve ilçede önemli görevlerde bulunmuştur.

Elbistan, Kozluk, Erzin Cumhuriyet savcılığı görevlerini yerine getirdi.

2017'de Yargıtay üyeliğine seçildi.

Yargıtay Üçüncü Hukuk Dairesi Başkanlığı görevini yerine getiriyor.

Ömer Kerkez evli ve 3 çocuk babasıdır.

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