Memurun ve emeklinin temmuz zammı ne olacak?

Yılın ilk dört ayında enflasyon farkı yüzde 3,23 oldu. Memur- Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, enflasyon farkının 6 ayın sonunda yüzde 10'u bulacağını söyledi.

Toplu sözleşmede belirlenen zam oranıyla birlikte memur ve memur emeklisinin temmuz zammının yüzde 20'ye ulaşacağını belirtti. Ancak önemli olanın enflasyonu kontrol altına almak olduğunu söyledi.

Yalçın, "Beklentimiz enflasyonun aşağı çekilmesidir çünkü bu artan şey bizim alım gücümüzü artırmıyor. Bizim cebimizdekini artırıyor gibi gözüküyor ama aslında alım gücümüz düşüyor." değerlendirmesinde bulundu.

İŞÇİ VE BAĞKUR EMEKLİSİ NE KADAR ZAM ALACAK?

İşçi ve Bağkur emeklileri de Temmuz'da yapılacak artışı bekliyor. Yılın ilk 4 ayında enflasyon yüzde 18,72 olarak gerçekleşti. Buna Mayıs ve Haziran enflasyonunun eklenmesiyle zam oranları netleşecek.

Merkez Bankası'nın nisan ayı Piyasa Katılımcıları anketinde enflasyon tahmini mayıs için yüzde 3, haziran ayı için yüzde 2,54 oldu.

Bu tahminler gerçekleşirse ilk 6 aylık enflasyon yüzde 25 olacak da SSK ve BağKur emeklisine bu oranda zam yapılması anlamına geliyor.