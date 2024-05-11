Çöl tozu 4 ilde etkili oldu

Afrika ve Suriye üzerinden gelen toz taşınımı devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Bolu için sarı kodlu uyarı yapılmıştı. Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'nin üstünü toz bulutu kapladı. Gökyüzü kırmızı ve sarı tonları hakim oldu.

Bölgede toz bulutlarının 3 gün daha süreceği tahmin ediliyor.

Uzmanlar çöl tozlarıyla beraber yaşanabilecek polen sorununa da dikkat çekiyor. Akciğer rahatsızlıkları olanların dışarıya çıkarken partikül tutucu maske takması öneriliyor.