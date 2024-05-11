Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan'ın babası için cenaze töreni düzenlendi

Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan'ın babası Osman Doğan bir süredir Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde tedavi görüyordu. Tedavisi yoğun bakım bölümünde devam eden Osman Doğan, hayatını kaybetti.

Osman Doğan için Ankara Hacı Bayram Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi. Cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı.

Namazda, Osman Doğan'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı'nın aralarında bulunduğu birçok siyasetçi ve bürokrat saf tuttu.

Namazın ardından, Osman Doğan'ın cenazesi, Kızılcahamam'ın Yukarıçanlı köyünde toprağa verildi.

Kızılcahamam'daki defin törenine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ile TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı'nın da aralarında bulunduğu siyasetçi ve bürokratlar katıldı.

Hasan Doğan, defin töreninin ardından törene katılanların taziyelerini kabul etti.

Osman Doğan'ın vefatı dolayısıyla Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de taziye mesajı paylaştı.