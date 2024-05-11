Başkentte sağanak ve dolu etkili oldu
Ankara'da sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı bölgelerde trafikte aksama yaşandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Mayıs 2024 19:11, Son Güncelleme : 11 Mayıs 2024 19:13
Ankara'da sağanak ve dolu etkili oldu. Yağış özellikle Etimesgut ve Yenimahalle ilçelerinde görüldü.
Yollarda su birikintileri oluştu, bazı bölgelerde trafikte aksama yaşandı. Başkentliler, kapalı alanlarda yağmurun durmasını bekledi.
Etimesgut ilçesine bağlı Yapracık Mahallesi'nde ise dolu yağdı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ankara için uyarı yayımladı. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.Yeni haftada hava nasıl olacak?