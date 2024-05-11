Başkentte sağanak ve dolu etkili oldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ankara için uyarı yayımladı. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Ankara'da sağanak ve dolu etkili oldu. Yağış özellikle Etimesgut ve Yenimahalle ilçelerinde görüldü.

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