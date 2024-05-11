Real Madrid'de Arda Güler şov devam ediyor! İşte attığı gol
Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler, gollerine devam ediyor... İspanya La Liga'yı şampiyon tamamlayan eflatun-beyazlılarda genç yıldızı Arda, Granada karşısında takımını 2-0 öne geçiren golü kaydetti.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 11 Mayıs 2024 20:36, Son Güncelleme : 11 Mayıs 2024 20:48
Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler, gollerini sürdürüyor. İspanya La Liga'yı şampiyon tamamlayan eflatun-beyazlılarda 19 yaşındaki oyuncu, Granada deplasmanına ilk 11'de başladı. 45+2'de sahneye çıkan A Milli yıldızımız, takımını 2-0 öne geçiren golü kaydetti.
İşte Arda'nın attığı o gol
ARDA GÜLEEERRRRR! 💫😍TRT Spor (@trtspor) May 11, 2024
📽️@ssporttrpic.twitter.com/epDVqT0z1d