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CHP Genel Merkezinden belediyelere 'torpil' Genelgesi

CHP'li belediyelerde yerel seçimlerin ardından eşe dosta koltuk dağıtma furyası Genel Merkez'de krize yol açtı. CHP Genel Merkezi, belediyelere genelge göndererek, kayırmacılık yapmama ve şeffaf olmaları konusunda belediye başkanlarına ikazda bulundu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 11 Mayıs 2024 21:17, Son Güncelleme : 11 Mayıs 2024 21:20
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CHP Genel Merkezinden belediyelere 'torpil' Genelgesi

CHP Genel Merkezi'nden belediyelere 'kayırmacılık, şatafat ve israfla mücadele' genelgesi gönderildi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek ve Genel Sekreteri Selin Sayek Böke imzasıyla CHP'li belediyelere gönderdiği genelgede, son günlerde sıklıkla gündeme gelen torpil furyasına dikkat çekildi.

"KAYIRMACILIĞA TOLERANS GÖSTERİLEMEZ"

Genelgede şu ifadeler yer aldı:

"Belediye üst yönetiminde, belediye şirketlerinde, bağlı kuruluşlarında ve iştiraklerde gerçekleştirilecek yönetici ve uzman kadro atamaları ile Belediye Başkan Yardımcısı atamaları başta olmak üzere belediyelerdeki personel yönetiminde akrabalık, hısımlık, ticari ilişki gibi sosyal ilişkiler, gerekli liyakat ve deneyim koşulları sağlanıyor olsa dahi, referans ve tercih konusu yapılamaz.

Akraba kayırmacılığı ya da siyasi kayırmacılıkla mücadele tek başına yasalar ve kurallarla sağlanamayacağı için bu tür uygulamalara karşı tolerans gösterilmez; etik temelli bir yaklaşımı uygulamaya koymak için yönetim kültüründe de değişikliğe gitmek hedeflenir."

CHP'NİN 'LİYAKATLI' AKRABA KADROLARI.

Seçim vaatlerinde "Adam kayırmaya yer yok" diyen ve Kırşehir'de ikinci kez belediye başkanı seçilen CHP'li Selahattin Ekicioğlu da aile belediyeciliğini yeni dönemde de devam ettirmişti. Ekicioğlu önceki dönemde olduğu gibi kayınbiraderi Hamza Çam ile bacanağı Mustafa Orman'ı belediye başkan yardımcılığı görevine atamıştı.

Yine 31 Mart'ta seçilen Üsküdar Belediye Başkanı seçilen CHP'li Sinem Dedetaş'ın kayınbiraderi Basri Onur Dedetaş'ın ise Ataşehir Belediyesi'ne Afet İşleri Müdürü olarak atandığı ortaya çıkmıştı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nde de Genel Sekreter Yardımcısı Metin Bükülmez'in eşi daire başkanı, kardeşi ise satın alma müdürü olmuştu. Denizli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcılığı'na da Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili Osman Bartal'ın eşi Hülya Bartal atanmıştı.

Adana'da da CHP'li Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, başkan yardımcısı yaptığı kız kardeşinin büyük oğlu Hasan Aydoğan'a 10, Emlak İstimlak Müdürü yaptığı Hasan Aydoğan'ın kardeşi Kubilay Aydoğan da 2 müdürlük bağladı. Çukurova Belediye Başkan Yardımcılığı yaparken, Afet İşleri Müdürlüğü'ne atanan Selami Kandemir, yeğeni ve kız kardeşini de kendi biriminde müdür yaptı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut'un danışmanı İrfan Doğan da Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'in Özel Kalem Müdürü oldu.

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