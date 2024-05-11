Kocaeli'de hastanenin bodrumunda yangın

Öte yandan, hastanenin acil servisinde tedavi gören bazı hastalar, çevredeki diğer hastanelere nakledildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Odadan çıkan dumanlar, aynı kattaki acil servis ve bir üst kata yayıldı.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net