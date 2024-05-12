Adana'da 7 araç birbirine girdi: 6 yaralı
Adana'nın Pozantı ilçesinde otoyolda 2 tır ve 5 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 2'si ağır 6 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Mayıs 2024 12:32, Son Güncelleme : 12 Mayıs 2024 12:34
Kaza Pozantı ilçesine bağlı Akçatekir Mevkiinde otoyolda meydana geldi. 2 tır ve 5 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kaza yerine gelen itfaiye ekipleri yaralıları araçlardan çıkardı. 2'si ağır 6 yaralı hastanelere kaldırıldı.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.