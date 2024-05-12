Suriye ve Irak'ta operasyon: 5 PKK'lı terörist etkisiz
Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist hava harekatı ile Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li teröristi de ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 12 Mayıs 2024 12:58, Son Güncelleme : 12 Mayıs 2024 12:59
Milli Savunma Bakanlığı, 5 teröristin etkisiz hale getildiğini duyurdu.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 3 PKK'lı teröristi hava harekatı ile Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li teröristi de ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirdi."