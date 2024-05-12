Sevgi hemşire gittiği köylerde vatandaşların gönlüne dokunuyor

Kamuda tasarruf... Bakanın konvoyu 3 araçtan oluştu
Kamuda tasarruf... Bakanın konvoyu 3 araçtan oluştu
Türkiye'de 1 emekliye 1,5 çalışan düşüyor
Türkiye'de 1 emekliye 1,5 çalışan düşüyor
Cüneyt Özdemir: Bazı hayvan severlerin aklı yerinde değil!
Cüneyt Özdemir: Bazı hayvan severlerin aklı yerinde değil!
Sivas'ta devrilen otomobildeki 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Sivas'ta devrilen otomobildeki 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Erdoğan: Çözüm zemini oluşturmak mümkün
Erdoğan: Çözüm zemini oluşturmak mümkün
YKS'ye girecek engelli adaylar için ek süre kararı
YKS'ye girecek engelli adaylar için ek süre kararı
Meclis'in gündeminde bu hafta neler var?
Meclis'in gündeminde bu hafta neler var?
Hastanelerde 'onaylı randevu' dönemi yarın başlıyor
Hastanelerde 'onaylı randevu' dönemi yarın başlıyor
Sahte ilan dolandırıcılığına dikkat! Hayali evlerle kandırıyorlar
Sahte ilan dolandırıcılığına dikkat! Hayali evlerle kandırıyorlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anneler Günü mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anneler Günü mesajı
İsrail'in Refah'tan sonraki hedefi Mısır!
İsrail'in Refah'tan sonraki hedefi Mısır!
Kamuya personel alımı azaltılacak
Kamuya personel alımı azaltılacak
Kamuda tasarrufa uymayana soruşturma
Kamuda tasarrufa uymayana soruşturma
CHP Genel Merkezinden belediyelere 'torpil' Genelgesi
CHP Genel Merkezinden belediyelere 'torpil' Genelgesi
Erdoğan: Mücadeleden vazgeçmeyeceğiz!
Erdoğan: Mücadeleden vazgeçmeyeceğiz!
Başkentte sağanak ve dolu etkili oldu
Başkentte sağanak ve dolu etkili oldu
Yeni haftada hava nasıl olacak?
Yeni haftada hava nasıl olacak?
Bu düzenlemeye uymayanlara 464 bin lira ceza
Bu düzenlemeye uymayanlara 464 bin lira ceza
Çöl tozu 4 ilde etkili oldu
Çöl tozu 4 ilde etkili oldu
Memurun ve emeklinin temmuz zammı ne olacak?
Memurun ve emeklinin temmuz zammı ne olacak?
Ankara Emniyeti'nde görevden uzaklaştırılan 3 müdüre soruşturma
Ankara Emniyeti'nde görevden uzaklaştırılan 3 müdüre soruşturma
Yargıtayda Başkanlık ve Başsavcılık için iki seçim birden yapılacak
Yargıtayda Başkanlık ve Başsavcılık için iki seçim birden yapılacak
Numan Kurtulmuş'tan yeni anayasa mesajı: Tartışma yeri TBMM
Numan Kurtulmuş'tan yeni anayasa mesajı: Tartışma yeri TBMM
Bakan Yerlikaya açıkladı: Bir haftada 1 milyon 896 bin araç denetlendi
Bakan Yerlikaya açıkladı: Bir haftada 1 milyon 896 bin araç denetlendi
Sağlıkçı iki anne doktor çocuklarıyla aynı hastanede görev yapıyor
Sağlıkçı iki anne doktor çocuklarıyla aynı hastanede görev yapıyor
Trabzon'dan da görüldü! Kuzey Işıkları dünyanın dört bir yanında
Trabzon'dan da görüldü! Kuzey Işıkları dünyanın dört bir yanında
POS cihazları Maliye'nin radarında: 3 bin 662 kişi tespit edildi
POS cihazları Maliye'nin radarında: 3 bin 662 kişi tespit edildi
Bu hafta en çok hangi yatırım aracı kazandırdı?
Bu hafta en çok hangi yatırım aracı kazandırdı?
Kripto varlıklara ilişkin yasa teklifi bu hafta Meclis'e sunulacak
Kripto varlıklara ilişkin yasa teklifi bu hafta Meclis'e sunulacak
Dolandırıcıların yeni gözdesi kasko ve trafik sigortası
Dolandırıcıların yeni gözdesi kasko ve trafik sigortası
Ana sayfaHaberlerAna sayfaHaberler Yaşam

Sevgi hemşire gittiği köylerde vatandaşların gönlüne dokunuyor

Muş'ta görev yapan hemşire Sevgi Yıldız, 9 yıldır mobil sağlık hizmeti kapsamında gittiği köylerde kurduğu sıcak ilişkiler, güler yüzü ve yardımseverliğiyle insanların gönlüne dokunuyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Mayıs 2024 13:18, Son Güncelleme : 12 Mayıs 2024 13:01
Yazdır
Sevgi hemşire gittiği köylerde vatandaşların gönlüne dokunuyor

Merkeze 25 kilometre uzaklıktaki Mercimekkale köyündeki Aile Sağlığı Merkezi'nde 9 yıldır görev yapan 27 yaşındaki Yıldız, sorumluluk bölgesindeki 8 köy ve 2 mezrada yaşayanlara sağlık hizmeti ulaştırıyor.

Merkeze gelen hastalarla da yakından ilgilenen Yıldız, haftanın belirli günleri kilometrelerce yol giderek gebe takibini, çocukların aşı ve kontrollerini yapıyor.

Görev süresi boyunca yardımseverliği, sıcakkanlılığı ve samimi ilişkileriyle köy sakinlerinin "Sevgi hemşire"si olan Yıldız, ihtiyaç duyduklarında hastaların yardımlarına koşuyor

Yıldız, AA muhabirine, ilk günkü aşkla mesleğini yapmaya devam ettiğini söyledi.

Zorlu hava şartlarında bile mobil sağlık hizmetini aksatmamaya önem verdiklerini belirten Yıldız, "Mobil hizmette aile planlaması, gebe, çocuk ve aşı takipleri yapmaktayız. Bazen pansuman ve enjeksiyonu olan hastalarımız bulunuyor. Onların da mümkün mertebe tedavilerini yapmaya çalışıyoruz. Sorumluluk bölgesindeki köylerimiz kilometrelerce uzaklıkta olmasına rağmen elimizden geldiğince sağlık hizmetlerimizi kapı kapı gezerek yapıyoruz. Bir hemşire olarak hastaları sağlığına kavuşturmak bizi gerçekten memnun ediyor." diye konuştu.

- "Hastalarımıza zaman zaman eğitim de veriyoruz"

Yıldız, hemşirelik mesleğinin kutsallığına inandığını ve işini büyük bir aşkla yaptığını vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Hemşire olarak değil, daha çok bir abla, kardeş veya onlardan biriymiş gibi davranıyoruz. Hastaların güler yüzü ve onların hayır duasını aldığımızda daha da mutlu oluyoruz. Hastalarımızdan olumlu geri bildirimler bizi mesleğimize daha çok bağlıyor. Aile Sağlığı Merkezimize yaklaşık 4 bin kişi kayıtlı. Gün içinde merkezimizde de sağlık hizmetini yürütüyoruz. Hastalarımıza zaman zaman eğitim veriyoruz. Uzun süredir köylerde aktif çalıştığım için köy sakinleriyle bir hemşire, bir çalışan olarak değil de aileden biriymişiz gibi bir muhabbetimiz var. Aynı şekilde hastaların da bize karşı bir memnuniyet oluşturduğunu düşünüyorum. Bu da bizi mutlu ediyor."

Sabır, özveri ve sorumluluk isteyen bir meslek yaptığını anlatan Yıldız, severek yapabileceğini düşünen herkese hemşireliği tavsiye etti.

Bebeğinin rutin kontrolleri yapılan köy sakinlerinden Arzu Balkan ise "Sevgi hemşireden çok memnunuz. Bir telefon açtığımızda hemen geliyor, çok güler yüzlü. Her zaman köye gelerek çocukların aşısını ve takibini yapıyor. Çoğu zaman biz Aile Sağlığı Merkezine gidemiyoruz ama onlar kapımıza kadar geliyor. Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Allah devletimize zeval vermesin." dedi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber