Sevgi hemşire gittiği köylerde vatandaşların gönlüne dokunuyor

Merkeze 25 kilometre uzaklıktaki Mercimekkale köyündeki Aile Sağlığı Merkezi'nde 9 yıldır görev yapan 27 yaşındaki Yıldız, sorumluluk bölgesindeki 8 köy ve 2 mezrada yaşayanlara sağlık hizmeti ulaştırıyor.

Merkeze gelen hastalarla da yakından ilgilenen Yıldız, haftanın belirli günleri kilometrelerce yol giderek gebe takibini, çocukların aşı ve kontrollerini yapıyor.

Görev süresi boyunca yardımseverliği, sıcakkanlılığı ve samimi ilişkileriyle köy sakinlerinin "Sevgi hemşire"si olan Yıldız, ihtiyaç duyduklarında hastaların yardımlarına koşuyor

Yıldız, AA muhabirine, ilk günkü aşkla mesleğini yapmaya devam ettiğini söyledi.

Zorlu hava şartlarında bile mobil sağlık hizmetini aksatmamaya önem verdiklerini belirten Yıldız, "Mobil hizmette aile planlaması, gebe, çocuk ve aşı takipleri yapmaktayız. Bazen pansuman ve enjeksiyonu olan hastalarımız bulunuyor. Onların da mümkün mertebe tedavilerini yapmaya çalışıyoruz. Sorumluluk bölgesindeki köylerimiz kilometrelerce uzaklıkta olmasına rağmen elimizden geldiğince sağlık hizmetlerimizi kapı kapı gezerek yapıyoruz. Bir hemşire olarak hastaları sağlığına kavuşturmak bizi gerçekten memnun ediyor." diye konuştu.

- "Hastalarımıza zaman zaman eğitim de veriyoruz"

Yıldız, hemşirelik mesleğinin kutsallığına inandığını ve işini büyük bir aşkla yaptığını vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Hemşire olarak değil, daha çok bir abla, kardeş veya onlardan biriymiş gibi davranıyoruz. Hastaların güler yüzü ve onların hayır duasını aldığımızda daha da mutlu oluyoruz. Hastalarımızdan olumlu geri bildirimler bizi mesleğimize daha çok bağlıyor. Aile Sağlığı Merkezimize yaklaşık 4 bin kişi kayıtlı. Gün içinde merkezimizde de sağlık hizmetini yürütüyoruz. Hastalarımıza zaman zaman eğitim veriyoruz. Uzun süredir köylerde aktif çalıştığım için köy sakinleriyle bir hemşire, bir çalışan olarak değil de aileden biriymişiz gibi bir muhabbetimiz var. Aynı şekilde hastaların da bize karşı bir memnuniyet oluşturduğunu düşünüyorum. Bu da bizi mutlu ediyor."

Sabır, özveri ve sorumluluk isteyen bir meslek yaptığını anlatan Yıldız, severek yapabileceğini düşünen herkese hemşireliği tavsiye etti.

Bebeğinin rutin kontrolleri yapılan köy sakinlerinden Arzu Balkan ise "Sevgi hemşireden çok memnunuz. Bir telefon açtığımızda hemen geliyor, çok güler yüzlü. Her zaman köye gelerek çocukların aşısını ve takibini yapıyor. Çoğu zaman biz Aile Sağlığı Merkezine gidemiyoruz ama onlar kapımıza kadar geliyor. Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Allah devletimize zeval vermesin." dedi.