En ucuz otomatik araçlar belli oldu

Mayıs 2024 fiyatlarıyla Türkiye'de satılan en ucuz otomatik vitesli otomobil modelleri belli oldu. Fiyatlar 2024 model araçlar için geçerli.

Gazete Duvar'dan Erkan Ersöz'ün derlemesine göre Türkiye'deki en ucuz otomatik vitesli araçlar şöyle:

10 - SEAT IBIZA

Listemizdeki araçların biri hariç tamamı benzinli modeller. 10'uncu sırada ise Seat'ın 1.0 EcoTSI motorlu 110 beygir güç üreten Ibiza modeli bulunuyor. 15 inç jant, LED farlar, arka park sensörleri, hız sabitleyici, şerit takip, yağmur sensörü, 8 inçlik dijital gösterge paneli ve 8,25 inçlik multimedya sistemi gibi donanımları içeren modelin satış fiyatı 1.210.000 TL.

9 - MG ZS

İlk on listesindeki araçların altısı hatchback, ikisi sedan, ikisi de SUV gövde tipinde bulunuyor. İşte o SUV'lerden biri İngiltere'de doğup 2005 yılında Çin sermayesine geçmesiyle yeni bir maceraya başlayan MG markasının ZS modeli. Beş yıl ya da 150 bin km'ye kadar garanti sunan model, 10,1 inçlik dokunmatik ekranıyla da dikkat çekiyor. Aracın baz versiyon etiketi 1.199.000 TL.

8 - KIA STONIC

Listenin diğer SUV aracı olan Kia'nın Stonic modeli, LED ön ve arka aydınlatma, 8 inç dokunmatik ekranlı multimedya, ön çarpışma önleme ve şerit takip sistemi gibi donanımlar barındırıyor. 1,4 litrelik 100 beygir gücünde motor taşıyan aracın kampanyalı satış fiyatı 1.114.000 TL'den başlıyor.

7 - CITROEN C3

12 sürüş destek sistemi, iddialı koltuk tasarımı, 7 inçlik dokunmatik ekran Citroen'in C3 modelinin özellikleri arasında yer alıyor. 1,2 litrelik motoruyla 110 beygir güç üreten C3'te Citroen'e özgü Airbump adı verilen kapılarda koruma panelleri de bulunuyor. Aracın güncel satış fiyatıysa 1.087.000 TL.

6 - RENAULT CLIO

İlk kez 1990'da üretilen, ilk beş nesliyle dünya genelinde 16 milyon adetten fazla satan Renault'nun Clio modeli geçtiğimiz yılın sonunda altıncı jenerasyonuyla yollara çıktı. Tasarımıyla dikkat çeken yeni Clio, günümüzün standardize hale gelmiş birçok teknolojisini de barındırıyor. 1 litre hacimli 90 beygir güç üreten Equilibre x-tronic versiyonunun fiyatı 1.075.000 TL'den başlıyor.

5 - DACIA SANDERO STEPWAY

Dinamik ön tasarımı, yenilenen jantları ve yerden yüksekliği ile SUV'leri andıran Dacia'nın Sandero Stepway modeli ülkemizde rağbet gören araçlardan biri. Çok amaçlı modüler tavan barları sayesinde port bagaj veya bisiklet taşınabilen, katlanabilir arka koltuklar ile daha geniş bir bagaj hacmi de sunan model, 90 beygirlik 1 litre hacimli motora sahip. Aracın fiyatıysa 1.066.000 TL.

4 - HONDA CITY

Listemizin iki sedan modelinden ilki Honda City. Araç 1,5 litrelik motoruyla 121 beygir güç üretiyor. Ortalama yakıt tüketimi 100 km'de 6,2 litre olarak açıklanan City cömert bir iç mekana sahip. Aracın geniş ön camı sürücünün yolu daha hakim biçimde takibini sağlıyor. 8 inçlik multimedya ekranı bulunan modelin bagaj hacminin genişliği rakiplerine karşı avantajlarından biri. City'nin satış fiyatıysa 1.030.000 TL.

3 - RENAULT TALIANT

Türkiye'de 2024 model yılı sıfır km ve otomatik vitesli olup, 1 milyon liranın altında satılan sadece üç araç var. Bunlardan ilki listenin diğer sedanı Renault'nun Taliant modeli. Clio ve Dacia Sandero'da da kullanılan 90 beygirlik motorla donatılan araç, ilk olarak 2021 yılında yollara çıkmıştı. Fransız markanın Romanya fabrikasında üretilen aracın satış fiyatı 965.000 TL.

2 - LEAPMOTOR T03

Listemizin tek elektrikli aracı ise Çinli Leapmotor'un T03 modeli. Şehir içi kullanıma uygun bu küçük hatchbacak aracın 41 kw'lık bataryası 107 beygir güç üretebiliyor. Açıklanan ortalama şehir içi menzili ise 417 km. Cam tavanı iç mekanı ferahlatırken, elektrikli park freni ve otomatik tutma özellikleri sürüşü kolaylaştıran unsurlardan. T03'ün satış fiyatı 898.000 TL.

1 - HYUNDAI i10

Ve en ucuz listesinin zirvesinde Hyundai Assan'ın İzmit fabrikasında üretilen i10 modeli yer alıyor. 3,67 metre uzunluğu ve 1,68 metre genişliğiyle A sınıfında yer alan i10, akıcı çizgileri ve keskin detaylarıyla sportif bir duruşa sahip. 8 inçlik dokunmatik ekran ile kablosuz bağlantı seçenekleri bulunuyor. 5 yıl veya 100 bin km garantiyle satışa çıkarılan modelde 67 beygir gücünde 1 litrelik motor yer alıyor. Aracın baz versiyon satış fiyatı 885.000 TL.