Süper Lig'de iki kritik maça yabancı VAR

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında tüm maçlar bu akşam saat 19.00'da oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray ve Fenerbahçe'nin maçlarına yabancı video hakem (VAR) atadı.

Lider Galatasaray'ın Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Fatih Karagümrük'e konuk olacağı karşılaşmada Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Helder Malheiro VAR olarak görev yapacak.

Fenerbahçe'nin Kayserispor'u misafir edeceği müsabakanın VAR koltuğuna ise aynı ülkeden Claudio Pereira oturacak.

Günün diğer maçlarındaki VAR hakemleri ise şöyle:

Alanyaspor - Beşiktaş: Ümit Öztürk

Trabzonspor - İstanbulspor: Erkan Engin

Konyaspor - Samsunspor: Mustafa İlker Coşkun

Adana Demirspor - Gaziantep FK: Serkan Tokat

Sivasspor - Başakşehir: Emre Malok

Kasımpaşa - Antalyaspor: Özgür Yankaya

Hatayspor - Ankaragücü: Koray Gençerler

Pendikspor - Rizespor: Mustafa Öğretmenoğlu