Bağcılar'da silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Sağlık ekiplerince hastaneye götürülen yaralılardan Furkan T. yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bu sırada parkta oturan Furkan T. ve Bayram K. isabet eden mermiler nedeniyle yaralanırken, şüpheliler olay yerinden kaçtı.

Alınan bilgiye göre, Merkez Mahallesi'ndeki parkın yanından geçen bir araçtan kimliği belirsiz kişilerce ateş açıldı.

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