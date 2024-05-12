Olası depremlere karşı yapılarda nemlenme uyarısı

Türkiye'de din görevlilerine güven ne seviyede?
Türkiye'de din görevlilerine güven ne seviyede?
'Artık Anneler Günü'nü kutlamak istemiyorum'
'Artık Anneler Günü'nü kutlamak istemiyorum'
Eski AK Parti Milletvekili Sofuoğlu: Hayatımın en büyük hatasıydı
Eski AK Parti Milletvekili Sofuoğlu: Hayatımın en büyük hatasıydı
Kamuda tasarruf: İlk tedbirler, bütçe açığının yüzde 4'ünü karşılayacak
Kamuda tasarruf: İlk tedbirler, bütçe açığının yüzde 4'ünü karşılayacak
En ucuz otomatik araçlar belli oldu
En ucuz otomatik araçlar belli oldu
Kamuda tasarruf... Bakanın konvoyu 3 araçtan oluştu
Kamuda tasarruf... Bakanın konvoyu 3 araçtan oluştu
Türkiye'de 1 emekliye 1,5 çalışan düşüyor
Türkiye'de 1 emekliye 1,5 çalışan düşüyor
Cüneyt Özdemir: Bazı hayvan severlerin aklı yerinde değil!
Cüneyt Özdemir: Bazı hayvan severlerin aklı yerinde değil!
Sivas'ta devrilen otomobildeki 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Sivas'ta devrilen otomobildeki 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Erdoğan: Çözüm zemini oluşturmak mümkün
Erdoğan: Çözüm zemini oluşturmak mümkün
YKS'ye girecek engelli adaylar için ek süre kararı
YKS'ye girecek engelli adaylar için ek süre kararı
Meclis'in gündeminde bu hafta neler var?
Meclis'in gündeminde bu hafta neler var?
Hastanelerde 'onaylı randevu' dönemi yarın başlıyor
Hastanelerde 'onaylı randevu' dönemi yarın başlıyor
Sahte ilan dolandırıcılığına dikkat! Hayali evlerle kandırıyorlar
Sahte ilan dolandırıcılığına dikkat! Hayali evlerle kandırıyorlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anneler Günü mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anneler Günü mesajı
İsrail'in Refah'tan sonraki hedefi Mısır!
İsrail'in Refah'tan sonraki hedefi Mısır!
Kamuya personel alımı azaltılacak
Kamuya personel alımı azaltılacak
Kamuda tasarrufa uymayana soruşturma
Kamuda tasarrufa uymayana soruşturma
CHP Genel Merkezinden belediyelere 'torpil' Genelgesi
CHP Genel Merkezinden belediyelere 'torpil' Genelgesi
Erdoğan: Mücadeleden vazgeçmeyeceğiz!
Erdoğan: Mücadeleden vazgeçmeyeceğiz!
Başkentte sağanak ve dolu etkili oldu
Başkentte sağanak ve dolu etkili oldu
Yeni haftada hava nasıl olacak?
Yeni haftada hava nasıl olacak?
Bu düzenlemeye uymayanlara 464 bin lira ceza
Bu düzenlemeye uymayanlara 464 bin lira ceza
Çöl tozu 4 ilde etkili oldu
Çöl tozu 4 ilde etkili oldu
Memurun ve emeklinin temmuz zammı ne olacak?
Memurun ve emeklinin temmuz zammı ne olacak?
Ankara Emniyeti'nde görevden uzaklaştırılan 3 müdüre soruşturma
Ankara Emniyeti'nde görevden uzaklaştırılan 3 müdüre soruşturma
Yargıtay'da yarın iki seçim birden yapılacak
Yargıtay'da yarın iki seçim birden yapılacak
Numan Kurtulmuş'tan yeni anayasa mesajı: Tartışma yeri TBMM
Numan Kurtulmuş'tan yeni anayasa mesajı: Tartışma yeri TBMM
Bakan Yerlikaya açıkladı: Bir haftada 1 milyon 896 bin araç denetlendi
Bakan Yerlikaya açıkladı: Bir haftada 1 milyon 896 bin araç denetlendi
Sağlıkçı iki anne doktor çocuklarıyla aynı hastanede görev yapıyor
Sağlıkçı iki anne doktor çocuklarıyla aynı hastanede görev yapıyor
Ana sayfaHaberler Yaşam

Olası depremlere karşı yapılarda nemlenme uyarısı

Trakya Üniversitesi Doğal Afet Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mehmet Ali Kaya, olası depremlere karşı yapıların mevcut durumlarının incelenmesi gerektiğini söyledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Mayıs 2024 14:45, Son Güncelleme : 12 Mayıs 2024 14:27
Yazdır
Olası depremlere karşı yapılarda nemlenme uyarısı

Prof. Dr. Kaya, Türkiye'nin deprem kuşağında yer alan bir ülke olduğunu ve depreme karşı hazırlıklı olunması gerektiğini anımsattı.

Depremin dinamik bir olay olduğunu, bir anda açığa çıkan enerjinin sarsıntılar meydana getirdiğini belirten Kaya, yapıların sağlamlığını ölçmenin önemli olduğunu vurguladı.

Herhangi bir kolon, kiriş ya da duvara zarar vermeden yapıların depreme dayanıklılığının ölçülebildiğini anlatan Kaya, şöyle konuştu:

"Deprem güvenli yapılar içerisinde yaşamamız ve doğru mühendislik çalışmaları yapılmış yollar, köprüler, barajlar ve benzeri yapıla kurmamız gerekli. Bunun için mutlaka yaşadığımız yapıların incelenmesi gerekli. Hasarsız yapı inceleme yöntemlerden olan yer radarı, özdirenç ve ultrasonik yöntem tekniğiyle yapının kolon ve kirişlerinin donatılarını görüntülememiz mümkün."

Prof. Dr. Kaya, yapılardaki inceleme çalışmalarının inşaat mühendislerine yapacakları çalışmalar için rehber olduğunu dile getirdi.

"

Nemlenme kolon ve kirişlerdeki demirleri paslandırır

"

İncelemelerin olası bir deprem öncesi yapının ne durumda olduğunu gösterdiğini anlatan Kaya, şunları kaydetti:

"Yapılarımızda özellikle donatı kısımlarında bir sıkıntı varsa bunları ortaya koymamız gerekiyor. Bu görüntülemelerde elde edilen bilgileri inşaat mühendisliğine iletip yapının orijinal halini karşılaştırma imkanı sunuyoruz. Yapının korozyona uğrayıp uğramadığını, donatında eğilme bükülme olup olmadığını, kolon ve kirişte nem olup olmadığı bilgisi inşaat mühendislerine iletiliyor ve sonunda yapının sağlamlığıyla ilgili durum ortaya konuyor.

Yapılardaki nemlenmeye de çok dikkat edilmeli. Nemlenme kolon ve kirişlerdeki demirleri paslandırır. Paslandığı zaman mukavemeti düşecektir. Mukavemeti düştüğü zaman deprem gibi ani bir enerji açığa çıktığı zaman kırılması ve eğilmesi çok daha kolay oluyor. Onun için bu husus çok önemli."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber