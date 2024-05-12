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Türk balı 4 ayda 11,5 milyon dolar kazandırdı

Türkiye'den ocak-nisan döneminde yapılan bal ihracatı 11 milyon 477 bin 245 dolara ulaştı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Mayıs 2024 15:16, Son Güncelleme : 12 Mayıs 2024 15:15
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Türk balı 4 ayda 11,5 milyon dolar kazandırdı

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, Türkiye'den 4 ayda 40 ülke, özerk ve serbest bölgeye bal satıldığını söyledi.

Kalyoncu, anılan dönemde 3 bin 7 ton bal ihracatından 11 milyon 477 bin 245 dolar gelir sağlandığını belirterek, "ABD, Almanya ve İspanya en fazla dış satım yapılan 3 ülke oldu. ABD'ye 3 milyon 963 bin 636, Almanya'ya 3 milyon 126 bin 576 ve İspanya'ya 608 bin 580 dolarlık bal ihraç edildi." dedi.

Bal ihracatında ülke çeşitliliğine de dikkati çeken Kalyoncu, geçen yılın aynı döneminden farklı Slovenya, Filipinler, Çekya, Fransa, Arnavutluk, Nepal, İsviçre ve Fas'a bu dönem bal satıldığını aktardı.

Kalyoncu, Türkiye'nin bitki çeşitliliği ve endemik bitki açısından dünyanın ender ülkeleri arasında yer aldığına dikkati çekerek, bu kapsamda bal ihracatını ve dış satım yapılan ülke sayısını artırmak için çaba sarf ettiklerini kaydetti.

Sektör ihracatından beklentilerinin yüksek olduğunu vurgulayan Kalyoncu, ihracatın gelecek günlerde katlanarak artacağına inandıklarını sözlerine ekledi.

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