İnci kefal avlayanlara 435 bin lira ceza kesildi

VAN (AA) - Van'da kaçak inci kefali avladığı tespit edilen 35 kişiye 435 bin lira ceza uygulandı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 15 Nisan-15 Temmuz döneminde üremek için Van Gölü'nden tatlı sulara göç eden inci kefalinin kaçak avlanmasının önlenmesi amacıyla denetimler devam ediyor.



Bu kapsamda, Su Ürünleri Şube Müdürlüğü koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı, Emniyet Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı ekiplerince kentte balıkların göç ettiği bölgelere operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda, kaçak avlanılmış 9 ton 500 kilogram ölü, 5 ton canlı inci kefali ile 3 bin 100 metre manyat ağ ve 36 av aracı ele geçirildi.

Canlı balıklar, ekiplerce yeniden suya salındı, telef olanlar imha edildi.

Kaçak avcılık yapan 35 kişiye, Su Ürünleri Kanunu'na muhalefet suçundan 435 bin lira para cezası uygulandı.

