Türkiye'de din görevlilerine güven ne seviyede?
Türkiye'de din görevlilerine güven ne seviyede?
'Artık Anneler Günü'nü kutlamak istemiyorum'
'Artık Anneler Günü'nü kutlamak istemiyorum'
Eski AK Parti Milletvekili Sofuoğlu: Hayatımın en büyük hatasıydı
Eski AK Parti Milletvekili Sofuoğlu: Hayatımın en büyük hatasıydı
Kamuda tasarruf: İlk tedbirler, bütçe açığının yüzde 4'ünü karşılayacak
Kamuda tasarruf: İlk tedbirler, bütçe açığının yüzde 4'ünü karşılayacak
En ucuz otomatik araçlar belli oldu
En ucuz otomatik araçlar belli oldu
Kamuda tasarruf... Bakanın konvoyu 3 araçtan oluştu
Kamuda tasarruf... Bakanın konvoyu 3 araçtan oluştu
Türkiye'de 1 emekliye 1,5 çalışan düşüyor
Türkiye'de 1 emekliye 1,5 çalışan düşüyor
Cüneyt Özdemir: Bazı hayvan severlerin aklı yerinde değil!
Cüneyt Özdemir: Bazı hayvan severlerin aklı yerinde değil!
Sivas'ta devrilen otomobildeki 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Sivas'ta devrilen otomobildeki 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Erdoğan: Çözüm zemini oluşturmak mümkün
Erdoğan: Çözüm zemini oluşturmak mümkün
YKS'ye girecek engelli adaylar için ek süre kararı
YKS'ye girecek engelli adaylar için ek süre kararı
Meclis'in gündeminde bu hafta neler var?
Meclis'in gündeminde bu hafta neler var?
Hastanelerde 'onaylı randevu' dönemi yarın başlıyor
Hastanelerde 'onaylı randevu' dönemi yarın başlıyor
Sahte ilan dolandırıcılığına dikkat! Hayali evlerle kandırıyorlar
Sahte ilan dolandırıcılığına dikkat! Hayali evlerle kandırıyorlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anneler Günü mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anneler Günü mesajı
İsrail'in Refah'tan sonraki hedefi Mısır!
İsrail'in Refah'tan sonraki hedefi Mısır!
Kamuya personel alımı azaltılacak
Kamuya personel alımı azaltılacak
Kamuda tasarrufa uymayana soruşturma
Kamuda tasarrufa uymayana soruşturma
CHP Genel Merkezinden belediyelere 'torpil' Genelgesi
CHP Genel Merkezinden belediyelere 'torpil' Genelgesi
Erdoğan: Mücadeleden vazgeçmeyeceğiz!
Erdoğan: Mücadeleden vazgeçmeyeceğiz!
Başkentte sağanak ve dolu etkili oldu
Başkentte sağanak ve dolu etkili oldu
Yeni haftada hava nasıl olacak?
Yeni haftada hava nasıl olacak?
Bu düzenlemeye uymayanlara 464 bin lira ceza
Bu düzenlemeye uymayanlara 464 bin lira ceza
Çöl tozu 4 ilde etkili oldu
Çöl tozu 4 ilde etkili oldu
Memurun ve emeklinin temmuz zammı ne olacak?
Memurun ve emeklinin temmuz zammı ne olacak?
Ankara Emniyeti'nde görevden uzaklaştırılan 3 müdüre soruşturma
Ankara Emniyeti'nde görevden uzaklaştırılan 3 müdüre soruşturma
Yargıtay'da yarın iki seçim birden yapılacak
Yargıtay'da yarın iki seçim birden yapılacak
Numan Kurtulmuş'tan yeni anayasa mesajı: Tartışma yeri TBMM
Numan Kurtulmuş'tan yeni anayasa mesajı: Tartışma yeri TBMM
Bakan Yerlikaya açıkladı: Bir haftada 1 milyon 896 bin araç denetlendi
Bakan Yerlikaya açıkladı: Bir haftada 1 milyon 896 bin araç denetlendi
Sağlıkçı iki anne doktor çocuklarıyla aynı hastanede görev yapıyor
Sağlıkçı iki anne doktor çocuklarıyla aynı hastanede görev yapıyor
Ana sayfaHaberler Siyasi

Eski AK Parti Milletvekili Sofuoğlu: Hayatımın en büyük hatasıydı

Eski AK Parti Milletvekili Kenan Sofuoğlu vekillik sürecini anlattı. 'Milletvekilliği yaparım' demesinin hayatının en büyük hatası olduğunu söyleyen Sofuoğlu, "Ne derseniz yaparım modundaydım" "Kariyerimin zirvesiydi, deli gibi para kazanıyordum. Yarışları bıraktırdı bana, rahat rahat hayat yaşayacaktım ben, 'bu ne abi' dedim" dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 12 Mayıs 2024 15:43, Son Güncelleme : 12 Mayıs 2024 15:47
Yazdır
Eski AK Parti Milletvekili Sofuoğlu: Hayatımın en büyük hatasıydı

Dünya şampiyonu motosiklet yarışçısı ve 2018'de AK Parti'den Sakarya milletvekili seçilen Kenan Sofuoğlu, gazeteci Fatih Altaylı'nın YouTube kanalına konuk oldu. Kenan Sofuoğlu, milletvekili olduktan sonra pişmanlık duyduğunu ve istifa etmek için her yolu denediğini açıkladı.

Sofuoğlu, 5 yıl sürdürdüğü milletvekilliği görevini, "Hayatımın en büyük hatasıydı" ifadeleriyle değerlendirdi.

Sofuoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak ile yakınlığı olduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanı beni aradı. 'Bizim için milletvekili olur musun Sakarya'dan?' dedi. 'Efendim, yarışı bırakın dediniz bıraktık, gelin diyorsanız da gelirim ben, siz ne derseniz yaparım' dedim. 'Hayırlı olsun' dedi. Ben kesin bir adaydım" diyerek vekilliğe nasıl başladığını açıkladı.

'PARTİ TEŞKİLATINDA KİMSE BENİ HOŞ KARŞILAMADI'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yarışlara ara verdiğini ifade eden Sofuoğlu, "Parti teşkilatında kimse beni hoş karşılamadı. Çünkü herkes kendi adayını istiyordu. 'Kesin ilişkisini kullandı' dediler. Hikayenin nasıl olduğunu anlattım. Bu işlerle hiç alakam yok. Seçim çalışmaları hızlandı. Herkes bir şey talep etmeye başladı. Danışmanlarından birini aradım, 'Cumhurbaşkanının program nerede, hemen oraya geleceğim. Ben bu işi yapmam, yapamam abi. Beni çıkartın listenizden' dedim. Mahvoldum 3 haftada taleplerden, isteklerden, beklentilerden, partinin 'şuraya git, buraya git' demelerinden" ifadelerini kullandı.

O dönemin kariyerinin zirvesi olduğunu, deli gibi para kazandığını ifade eden Sofuoğlu, "Yarışları bıraktırdı bana, rahat rahat hayat yaşayacaktım ben, 'Bu ne abi' dedim. 'Sakın öyle bir şey yapamazsın, biz sana güvendik, çok kötü reklam yaparlar, bunu kullanırlar' filan beni caydırdı. Anladım ki mecburum milletvekili olacağım ben. Ankara yolları başladı. Süreç içinde çok istifa etmek istedim. Artık bıraktım programlara da katılmamaya başladım. 'Bana yol gösterin ben bu iş bırakayım' dedim. Daha bir yıl olmuş. 'Cumhurbaşkanı bana kızarsa kızsın, bırakacağım' dedim. Partiden bana ağır laflar ettiler. 5 sene geçti gitti. Beni beyaz saçla bıraktı. Hayatımdaki en büyük hatalardan biriydi. Deli gibi atladım ne derseniz yaparım modundaydım" dedi.

Sofuoğlu, Altaylı'nın bir daha milletvekilliği yapıp yapmayacağına ilişkin sorusuna ise, "Yok ağabey, hayatımdaki en büyük hatalardan biriydi Cumhurbaşkanına orada 'Yaparım' demek. Ama bilseydim biraz milletvekilliği nasıl bir şey... Hayatımın büyük hatasıdır" yanıtını verdi.

2 KERE KÜRSÜYE ÇIKMIŞTI

Sofuoğlu vekillik döneminde hiçbir teklif, soru önergesi ve Meclis çalışmasına imza atmadı. 4 yıl içinde kürsüye de sadece 2 defa çıkmıştı. Bunların biri ant içmek diğeri ise Spor Bakanlığı bütçesi üzerinde konuşmak içindi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber