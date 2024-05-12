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16 milyon liralık kilise satışta: Ünlü sanatçılar bile talip oldu

Sivas'ın Hafik ilçesinde bulunan 19'uncu yüzyıldan kalma kilise açık artırmayla alıcısını bulacak. 16 milyon TL'ye satışa sunulan kiliseye; Yurtdışından kişilerin ve ünlü sanatçıların talip olduğu kilise, açık artırma ile satılacak. 5 milyon TL ile başlayacak olan açık artırma, 100 bin TL artırılacak.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 12 Mayıs 2024 16:25, Son Güncelleme : 12 Mayıs 2024 16:28
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16 milyon liralık kilise satışta: Ünlü sanatçılar bile talip oldu

Sivas'ın Hafik ilçesine bağlı Göydün köyünde bulunan ve daha önce satışa sunulan tarihi kilise, açık artırma usulü ile alıcısını bulacak. 19'uncu yüzyılda inşa edildiği düşünülen Surp Garabet Kilisesi, bir dönem köy sakinleri tarafından çeşitli şekillerde kullanıldı. Bir diğer adı Tuzhisar Kilisesi olan, tarihi yapının sahibi Hatice Akay tarafından 16 milyon TL bedelle satışa çıkarıldı.

Yurtdışından kişilerin ve ünlü sanatçıların talip olduğu kilise, açık artırma ile satılacak. 5 milyon TL ile başlayacak olan açık artırma, 100 bin TL artırılacak.Sivas'ta 16 milyon liralık kilise: Ünlü sanatçılar bile talip oldu

YURTDIŞINDAN TALİPLER VAR

Kilise ile ilgili bilgiler veren emlak danışmanı Abdulvahap Yıldız, "Kiliseyi satışa sunduktan sonra aşırı bir talep oldu ama tarihi bir yapıya sahip olduğu için içerisinde bir restorasyon olacağı için açık artırma üzerinden satışa sunmayı planlıyoruz. Yurtdışından ve ünlü sanatçıların menajerleri aracılığıyla çok görüşme yaptık. Hala görüşme aşamasında olduklarımız var" dedi.Sivas'ta 16 milyon liralık kilise satışta: Ünlü sanatçılar bile talip oldu.

Kilisenin restore edilmesi gerektiğini söyleyen Yıldız, "Bu kilise, yıllarca ibadethane görevi gördüğü için bu yapıyı değerli birisine vermek istiyoruz. Buranın değerini bilecek, katkı sağlayabilecek ve gerçekten restore edebilecek birine vermek için çabalıyoruz. Açık artırma noter huzurunda ve gizlilik esasıyla yapılacak. 5 milyon TL'den başlayacak ve peylerimiz 100 bin TL olacak. Burası ibadethane olarak da kullanılabilir ama biz gerçekten bu kültüre sahip çıkacak birisinin eline geçmesini istiyoruz" ifadelerine yer verdi.

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