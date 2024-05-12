Gıdadan zehirlendiği ileri sürülen 2 işçiden 1'i öldü
Kars'ta baraj şantiyesinde çalışan ve gıdadan zehirlendiği iddia edilen 2 işçiden 1'i yaşamını yitirdi. İşçilerin, dün akşam balık ve tavuk yediği öğrenildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Mayıs 2024 16:30, Son Güncelleme : 12 Mayıs 2024 16:29
KARS (AA) - Kars'ta baraj şantiyesinde çalışan ve gıdadan zehirlendiği iddia edilen 2 işçiden 1'i yaşamını yitirdi.
Arpaçay Barajı'nın tadilatında çalışan Gürbüz K. (58) ve Orhan D'den haber alamayan yakınları durumu ekiplere bildirdi.
Olay yerine giden ekipler, 2 işçiyi hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, Gürbüz K'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Bilinci kapalı olan Orhan D ise sağlık ekiplerince Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezine kaldırıldı.
Gürbüz K'nin cenazesi, otopsi için Kars Harakani Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
İşçilerin, dün akşam balık ve tavuk yediği öğrenildi.