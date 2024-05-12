Yıldırım isabet eden samanlık yandı
Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde yıldırım isabet eden samanlık, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri ve vatandaşların yardımıyla söndürülün yangında, samanlık kullanılamaz hale geldi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Mayıs 2024 16:50, Son Güncelleme : 12 Mayıs 2024 16:51
Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde yıldırım isabet eden samanlık, çıkan yangında
kullanılamaz hale geldi.
Ballıca Köyü Doluca Mahallesi'nde Muharrem Kurt'a ait samanlığa yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı.
Yıldırım isabet eden samanlık yandı
Bilgi verilmesi üzerine köye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri ve vatandaşların yardımıyla söndürülün yangında, samanlık kullanılamaz hale geldi.