Mete Gazoz, Avrupa şampiyonu!
Milli sporcu Mete Gazoz, Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası Klasik Yay Erkekler dalında altın madalya kazandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Mayıs 2024 17:06, Son Güncelleme : 12 Mayıs 2024 17:12
ANKARA (AA) - Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nın klasik yay erkekler finalinde Mete Gazoz, Slovenya'dan Den Habjan Malavasic'i yenerek altın madalya kazandı.
Almanya'nın Essen kentinde düzenlenen şampiyonada Mete Gazoz, finalde Sloven rakibiyle karşılaştı.
Rakibi karşısında çok üstün bir maç çıkaran Mete, Den Habjan Malavasic'i 6-0 yenerek Avrupa şampiyonu oldu.
- İlk Avrupa şampiyonluğu
Mete Gazoz, ilk kez Avrupa şampiyonluğu elde etti.
2020'de olimpiyat, 2023'te de dünya şampiyonluğuna ulaşan milli sporcu, kariyerinde ilk kez Avrupa şampiyonu olmayı başardı.