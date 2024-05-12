Mete Gazoz, Avrupa şampiyonu!

2020'de olimpiyat, 2023'te de dünya şampiyonluğuna ulaşan milli sporcu, kariyerinde ilk kez Avrupa şampiyonu olmayı başardı.

Mete Gazoz, ilk kez Avrupa şampiyonluğu elde etti.

Rakibi karşısında çok üstün bir maç çıkaran Mete, Den Habjan Malavasic'i 6-0 yenerek Avrupa şampiyonu oldu.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net