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Cinayete kurban giden üniversiteli motokuryeye veda

Balıkesir'de motokurye olarak çalışan ve sipariş götürdüğü sokakta uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Ata Emre Akman'ın cenazesi Bursa'da toprağa verildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 12 Mayıs 2024 22:41, Son Güncelleme : 12 Mayıs 2024 22:43
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Cinayete kurban giden üniversiteli motokuryeye veda

Balıkesir'in Karesi ilçesi Emir Sokağı'nda dün bıçaklı saldırıda yaşamını yitiren üniversite öğrencisi Ata Emre Akman'ın (20) cenazesi, Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi morgundan alınarak, Mustafakemalpaşa'daki baba ocağına götürüldü ve helallik alındı.

Öğle vakti Muradiyesarnıç Mahallesi meydanında kılınan cenaze namazı sonrasında Akman'ın cenazesi mahalle mezarlığına defnedildi.

Cenaze törenine, Akman'ın ailesi, arkadaşları ve çok sayıda mahalle sakini katıldı.

MOTOKURYELER EYLEM YAPTI
Öte yandan genç kuryenin öldüğü noktada dün akşam eylem düzenlendi. Motosikletli kuryeler kortej oluşturdu, kornalar çalarak Ata Emre Akman'ın öldürülmesini protesto etti.

Grup adına konuşan Fatih Uçarcı "Kuryeliğin zorluklarını göstermek istedik. Umarım sesimizi bir nebze duyurabilmiş olabiliriz." dedi.

NE OLMUŞTU?
Henüz 5 gün önce işe giren ve siparişi teslim etmek için motosikletle yola çıkan Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği Bölümü öğrencisi Ata Emre Akman'a, E.Ö. (17) adlı kişi, Karesi ilçesi Karaoğlan Mahallesi Emir Sokağı'nda henüz bilinmeyen bir nedenle bıçakla saldırılmıştı.

Vücudunun çeşitli yerlerinden 10 bıçak darbesi alan Akman, olay yerinde hayatını kaybetmiş, kaçan E.Ö. polis ekiplerince yakalanmıştı.

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