Bukalemunun maydanoz kasasında 1200 kilometrelik yolculuğu

,Bukalemunun Antalya'da maydanoz kasasında başlayan yolculuğu Erzurum'da tamamlandı. Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Erzurum Sebze Meyve Hali'nde faaliyet gösteren bir esnaf, Antalya'dan gelen kamyondaki maydanoz kasasında bukalemun olduğunu fark etti.

Esnaf, durumu Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü'ne bağlı ilgili birime iletti. İhbarı değerlendiren ekiplerce özel bir veteriner kliniğine getirilen Akdeniz bukalemunu için yaşam alanı oluşturuldu.

Klinikte beslenen ve bakımı yapılan bukalemun, Erzurum'un iklim koşullarında yaşamını sürdürme olanağı bulunmadığından özel bir kutuyla yeniden Antalya'ya gönderildi.

DKMP Genel Müdürlüğü ekiplerince Antalya'da kontrolden geçirilen bukalemun doğal yaşam alanına bırakıldı. Sürüngenler familyasının önemli üyesi olan ve çok hızlı renk değiştirebilen bukalemunlara, Türkiye'de daha çok Ege ve Akdeniz kıyılarında rastlanıyor.