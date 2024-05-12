Süper Lig'de şampiyonluk yarışı son iki haftaya kaldı
Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında lider Galatasaray, Fatih Karagümrük'e konuk oldu. Karşılaşma 3-2'lik sarı-kırmızılıların üstünlüğüyle sonuçlandı. Şampiyonluk şansını devam ettirmek isteyen Fenerbahçe ise Kayserispor'u ağırladı. Sarı-lacivertliler 3-0'lık net skorla kazandı. Bu sonuçlarla takımlar arasındaki 6 olan puan farkı devam etti ve şampiyonluk son iki haftaya kaldı.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Vavacars Fatih Karagümrük'e konuk oluyor. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi hakem Volkan Bayarslan yönetiyor. Fenerbahçe ise Kayserispor'u Kadıköy'de ağırlıyor. Mücadelede hakem Direnç Tonusluoğlu düdük çalıyor.
MAÇLARDAN ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR
Karagümrük-Galatasaray
1' Maç başladı
32' Ziyech'in ceza sahası dışından şutu az farkla auta gitti
34' Ryan Mendes'in golüyle Karagümrük 1-0 öne geçti
45+4 Barış Alper takımının beraberlik golünü kaydetti
İlk yarı sonucu: 1-1
70' Mertens'in golüyle Galatasaray 2-1 öne geçti
83' Markao'nun golüyle Karagümrük skoru 2-2'ye getirdi
90' Galatasaray skoru 3-2'ye getirdi
90+ Karşılaşma sona erdi
Fenerbahçe-Kayserispor
1' Maç başladı
10' Kayserispor'da Kartal Kayra sarı kart gördü
18' Fenerbahçe Batshuayi'nin golüyle 1-0 öne geçti
43' Alexander Djiku'nun golüyle Fenerbahçe skoru 2-0'a çıkardı
İlk yarı sonucu: 2-0
45' İkinci devre başladı
59' Çağlar'ın golüyle Fenerbahçe farkı 3'e çıkardı
90+ Karşılaşma sona erdi
24. ŞAMPİYONLUĞUNU İLAN EDEBİLİR
Haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde giren Okan Buruk'un ekibi, bu mücadeleden Fenerbahçe'nin Kayserispor maçında aldığından daha fazla puan alırsa 24. şampiyonluğunu ilan edecek.
Yani Fenerbahçe'nin yenilgi ya da beraberlikle puan kaybedip Galatasaray'ın kazanması durumunda Buruk ve öğrencileri kupaya uzanacak.
Sarı kırmızılılarda Torreira, Sanchez, Kerem Aktürkoğlu, Nelsson, Ziyech, Oliveira ve Kaan Ayhan bu karşılaşmada sarı kart görürse Fenerbahçe derbisinde cezalı duruma düşecek.
İLK 11'LER
Karagümrük: Sirigu, Levent, Ceccherini, Koray, Nazım Sangare, Rohden, Kourbelis, Eysseric, Mendes, Can, Markao
Galatasaray: Muslera, Kaan, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Ziyech, Mertens, Barış Alper, Icardi
İLK 11'LER
Fenerbahçe: Livakovic, Ferdi, Becao, Çağlar, Oosterwolde, Fred, Djiku, Szymanski, Cengiz, Tadic, Batshuayi
Kayserispor: Bilal, Gökhan, Kolovetsios, Arif, Carole, Kartal, Shukurov, Boa Morte, Bourabia, Cardoso, Mane