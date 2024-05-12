Süper Lig'de şampiyonluk yarışı son iki haftaya kaldı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Vavacars Fatih Karagümrük'e konuk oluyor. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi hakem Volkan Bayarslan yönetiyor. Fenerbahçe ise Kayserispor'u Kadıköy'de ağırlıyor. Mücadelede hakem Direnç Tonusluoğlu düdük çalıyor.

MAÇLARDAN ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR

Karagümrük-Galatasaray

1' Maç başladı

32' Ziyech'in ceza sahası dışından şutu az farkla auta gitti

34' Ryan Mendes'in golüyle Karagümrük 1-0 öne geçti

45+4 Barış Alper takımının beraberlik golünü kaydetti

İlk yarı sonucu: 1-1

70' Mertens'in golüyle Galatasaray 2-1 öne geçti

83' Markao'nun golüyle Karagümrük skoru 2-2'ye getirdi

90' Galatasaray skoru 3-2'ye getirdi

90+ Karşılaşma sona erdi

Fenerbahçe-Kayserispor

1' Maç başladı

10' Kayserispor'da Kartal Kayra sarı kart gördü

18' Fenerbahçe Batshuayi'nin golüyle 1-0 öne geçti

43' Alexander Djiku'nun golüyle Fenerbahçe skoru 2-0'a çıkardı

İlk yarı sonucu: 2-0

45' İkinci devre başladı

59' Çağlar'ın golüyle Fenerbahçe farkı 3'e çıkardı

90+ Karşılaşma sona erdi

24. ŞAMPİYONLUĞUNU İLAN EDEBİLİR

Haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde giren Okan Buruk'un ekibi, bu mücadeleden Fenerbahçe'nin Kayserispor maçında aldığından daha fazla puan alırsa 24. şampiyonluğunu ilan edecek.

Yani Fenerbahçe'nin yenilgi ya da beraberlikle puan kaybedip Galatasaray'ın kazanması durumunda Buruk ve öğrencileri kupaya uzanacak.



Sarı kırmızılılarda Torreira, Sanchez, Kerem Aktürkoğlu, Nelsson, Ziyech, Oliveira ve Kaan Ayhan bu karşılaşmada sarı kart görürse Fenerbahçe derbisinde cezalı duruma düşecek.



İLK 11'LER

Karagümrük: Sirigu, Levent, Ceccherini, Koray, Nazım Sangare, Rohden, Kourbelis, Eysseric, Mendes, Can, Markao



Galatasaray: Muslera, Kaan, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Ziyech, Mertens, Barış Alper, Icardi



İLK 11'LER

Fenerbahçe: Livakovic, Ferdi, Becao, Çağlar, Oosterwolde, Fred, Djiku, Szymanski, Cengiz, Tadic, Batshuayi

Kayserispor: Bilal, Gökhan, Kolovetsios, Arif, Carole, Kartal, Shukurov, Boa Morte, Bourabia, Cardoso, Mane