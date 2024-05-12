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Kuzen tüfekle oynarken kuzeni vurdu!

Bursa'da 9 yaşındaki çocuk, Anneler Günü'nde kuzenini tüfekle vurarak öldürdü. Görgü tamıkları, öldürülen kuzenin 'Yapma' diye bağırdığını anlattı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, 9 yaşındaki Miraç'ın hayatını kaybettiğini belirledi

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Mayıs 2024 19:57, Son Güncelleme : 12 Mayıs 2024 20:09
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Kuzen tüfekle oynarken kuzeni vurdu!

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde Anneler Günü'nü kutlamak için anneannesinin evine gelen 9 yaşındaki Miraç Güvenir, dedesinin tüfeği ile şakalaşırken kazayla kuzenini öldürdü. Olay, 12 Mayıs 2024 Pazar günü saat 14.30 sıralarında Orhangazi'ye bağlı kırsal Heceler Mahallesi'nde meydana geldi.

DEDE TÜFEĞİ ATEŞ ALDI

Olay, saat 14.30 sıralarında Orhangazi ilçesine bağlı kırsal Heceler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Orhangazi'de yaşayan ilkokul 3. sınıf öğrencisi Miraç Güvenir (9), ailesiyle birlikte Anneler Günü'nü kutlamak için Heceler Mahallesi'ndeki anneannesinin evine geldi. Miraç ile Anneler Günü sebebi ile evde bulunan kuzeni C.Ç.K. (9) oynamaya başladı. İki kuzen evde oynarken C.Ç.K., dedesine ait tüfeği aldı. C.Ç.K., silahlı şakalaştığı kuzeni Miraç'a doğrulttuğu sırada tüfek ateş aldı. Tüfekten çıkan kurşun başına isabet eden Miraç kanlar içinde yere yığılırken, o anlara anneanne Yıldız B. de şahit oldu.

OLAY YERİNDE İNCELEME
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, 9 yaşındaki Miraç'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Orhangazi Jandarma Komutanlığı çevrede güvenlik önlemi alırken, cumhuriyet savcısı olayın yaşandığı evde inceleme yaptı. Miraç'ın cansız bedeni Orhangazi Devlet Hastanesi morguna götürülürken, C.Ç.K. ve ailesi Orhangazi Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Anneanne Yıldız B., olay yerinde jandarmaya verdiği ifadede tüfeği saklı tuttuğunu, fişekleri de ayrı sakladığını söyledi. Yıldız B., çocukların tüfeği alıp fişekleri nasıl doldurduklarını bilmediğini, C.Ç.K'nin kuzenine tüfeği doğrulttuğunda Miraç'ın 'Yapma' diye bağırdığını anlattı. Eve gelen aile fertleri ise gözyaşlarına boğuldu.

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