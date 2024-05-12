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Özhaseki'nin, engellenen kentsel dönüşüm töreninin görüntüsü ortaya çıktı

Hatay'da büyük yıkımın yaşandığı Emek ve Aksaray mahallerinde 2017'de yapılmaya çalışılan kentsel dönüşümün engellendiği anların görüntülerinde Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin vatandaşları ikna etme çabaları yer aldığı görüntüleri ortaya çıktı. Depremde 2 mahallede, aralarında Özhaseki'nin ikna etmeye çalıştıkları da olan 2 bin 100 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 12 Mayıs 2024 20:12, Son Güncelleme : 12 Mayıs 2024 20:56
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin, 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkımın yaşandığı ve binlerce insanın hayatını kaybettiği Hatay'ın Emek ve Aksaray Mahallelerinde; 2017 yılında yapmaya çalıştığı kentsel dönüşüm çalışmalarının engellendiği programın görüntüleri ortaya çıktı. İdeolojik grupların Emek ve Aksaray Mahallesi sakinlerini provoke ederek kentsel dönüşümü engelledikleri görüntülerde Bakan Özhaseki'nin, halkı kentsel dönüşüm için saatlerce ikna etmeye çalıştığı görüldü.

Bakan Özhaseki o güne ilişkin, "6-7 yıl öncesinde buraya kentsel dönüşüm yapmak için geldiğimizde bazı gruplar protesto ettiler. Yalvardık yakardık epeyce rica ettik. Gece yarısına kadar oturdum burada insanları ikna etmek için saatlerce dil döktüm. Fakat derdimizi anlatamadık ve protestocu gruplar bize burada kentsel dönüşümü yaptırmadılar. Keşke mani olunmasaydı. Keşke ideolojik çatışmalara kurban gitmeseydi de bir tek vatandaşımızın, kardeşimizin burnu bile kanamasaydı." dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yerle bir olan ve binlerce insanın hayatını kaybettiği Hatay Emek ve Aksaray Mahallelerinde 3 Kasım 2017'de yapmak istediği kentsel dönüşümün ideolojik grupların vatandaşları provoke ederek engellediklerine yönelik anlattığı programın fotoğraf ve görüntüleri ortaya çıktı.
Her fırsatta Türkiye'nin deprem ülkelerinden biri olduğunun altını çizen ve yapılacak yapıların bu bilinçte sağlam yapılması gerektiği yönünde açıklamalarda bulunan Bakan Mehmet Özhaseki'nin bir önceki bakanlığı döneminde Hatay'ın Antakya ilçesi 'Emek ve Aksaray Mahallelerindeki yapılmak istenen kentsel dönüşümün engellendiği programa ilişkin görüntülerde, dönemin Antakya Belediye Başkanı İsmail Kimyeci konuşurken, bir grubun tepki gösterdiği ve yuhaladığı görüldü. Tepkilerin sürmesi üzerine törende bulunan Bakan Mehmet Özhaseki'nin araya girerek, hak sahipliği konusunda mağdur olduğunu ileri sürenleri ikna etmek için onlarla gruplar halinde görüştüğü görüldü. Görüntülerde Bakan Özhaseki'nin vatandaşlara, "Birinci söz olarak sizlere şunu söylüyorum; kardeşlerimiz rızanız olmadığı sürece burada bir adım atılmayacak. Ben 21 yıl belediye başkanlığı yapmış bir kardeşinizim. Ömrüm belediyecilikle, bu işlerin içerisinde geçti. Burada bir sorun olduğunu anladım. Sakince sorunları bana aktarın, her şeyi dinleyeyim sizinle bir çözüme kavuşturalım. Çözüm bulup eğer sizin rızanızı almazsak olduğu gibi bütün çalışmalar duracak söz veriyorum." dediği görüldü.


"YERİNDE DÖNÜŞÜM OLACAK, BAŞKA MAHALLELERE GİDİLMEYECEK"

Bakan Özhaseki, görüntülerde ayrıca kentsel dönüşümün bir ihtiyaç olduğunun altını çizerek, "Kentsel dönüşüm yapılırken orada bizim dikkat etmemiz gerekenler var. Ben bütün belediye başkanı arkadaşlarıma, kentsel dönüşüm uygulanan bütün yerlerdeki kardeşlerime özellikle şunu söylüyorum. İsmail Bey'e de şimdi söylüyorum. Birtakım hesaplar yapılmış olabilir. Bu hesaplarda bazı kardeşlerimiz belki evlerinden oluyorlardır, sıkıntı çekiyorlardır. Burada esas şu bir; yerinde dönüşüm olacak. Başka mahallelere gidilmeyecek. Kimin evi yıkıldıysa ona ev verilecek. Birinci şart bu. Herkese ev verilecek." ifadelerini kullandığı görüldü.
Bakan Özhaseki'nin uzun süre kentsel dönüşümün yapılması yönündeki çabalarına rağmen ideolojik grupların vatandaşları provokesi sonucunda dönüşüm yapılamamıştı. Kentsel dönüşümün engellendiği Emek ve Aksaray Mahallelerinde o gün hayatta olan insanların birçoğu, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybetti.

"KEŞKE MANİ OLUNMASAYDI. KEŞKE İDEOLOJİK ÇATIŞMALARA KURBAN GİTMESEYDİ DE BİR TEK VATANDAŞIMIZIN BURNU BİLE KANAMASAYDI"

Bakan Mehmet Özhaseki, Hatay'da geçtiğimiz günlerde basın mensupları ile birlikte gerçekleştirdiği incelemelerde Emek ve Aksaray Mahallelerindeki geçmişte yaşadığı o olayı da anlattı. Depremde mahallelerin tamamıyla yerle bir olduğunu belirten Bakan Özhaseki, "6-7 yıl öncesinde buraya kentsel dönüşüm yapmak için geldiğimizde bazı gruplar protesto ettiler. Yalvardık yakardık epeyce rica ettik. Gece yarısına kadar oturdum burada insanları ikna etmek için saatlerce dil döktüm. Fakat derdimizi anlatamadık ve protestocu gruplar bize burada kentsel dönüşümü yaptırmadılar. Haliyle vatandaş istemezse, karşı çıkıyorsa kavga ederek yapacak bir şey yok. Mecburen üzülerek ayrılmak durumunda kaldık. Kıssadan hisse; keşke öyle söylenmeseydi. Keşke mani olunmasaydı. Keşke ideolojik çatışmalara kurban gitmeseydi de bir tek vatandaşımızın, kardeşimizin burnu bile kanamasaydı. Şimdi burada 5 bin 600 konutun yapımına başladık. Evler yükselmeye devam ediyor." dedi.

2 BİN 100 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Ancak geçen yıl 6 Şubat'ta meydana gelen depremde özellikle Emek Mahallesi'nde büyük yıkım yaşandı. 15 bin nüfuslu mahallede depremde 2 bin kişi hayatını kaybetti. Daha az yıkım olan 10 bin nüfuslu Aksaray Mahallesi'nde ise 100 kişi depremde yaşamını yitirdi. Hayatını kaybedenler arasında 2017'de planlanan kentsel dönüşüm alanında yaşayan, Bakan Özhaseki'nin ikna etmeye çalıştığı kişilerin de olduğu belirtildi.

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