Kadına çarptı, yaralı bırakıp kaçtı

Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Durumu ağır olan E.Y., olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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