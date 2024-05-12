Trabzonspor 3 golle galip
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında küme düşmesi kesinleşen İstanbulspor'u 3-0 mağlup etti.
Haber Giriş : 12 Mayıs 2024 21:17, Son Güncelleme : 12 Mayıs 2024 21:37
Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Trabzonspor, İstanbulspor'u 3-0 yenerek 3 puanı aldı.
49. dakikada Visca'nın pasında, ceza alanı sağ çaprazında topla buluşan Meunier'in sert şutunda, top kaleci Mücahit Serbest'in sağından filelere gitti: 3-0
81. dakikada Meunier'in hatalı pasında Vorobjovas, kaptığı topu Emrehan Gedikli'ye aktardı. Bu futbolcunun yerden şutunda, meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
85. dakikada Loshaj'ın pasında ceza alanına hareketlenen Emrehan Gedikli'nin yerden şutunda, kaleci Uğurcan Çakır yatarak topa sahip oldu.
Trabzonspor karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.