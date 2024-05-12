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Muğla açıklarında su alan bottaki 14 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, olumsuz hava şartları nedeniyle su alan ve batma tehlikesi bulunan bottaki 14 düzensiz göçmen ekiplerce kurtarıldı. Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen kişi gözaltına alındı

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Mayıs 2024 22:55, Son Güncelleme : 12 Mayıs 2024 22:56
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Muğla açıklarında su alan bottaki 14 düzensiz göçmen kurtarıldı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, olumsuz hava şartları nedeniyle su alan ve batma tehlikesi bulunan bottaki 14 düzensiz göçmen ekiplerce kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında olumsuz hava şartları nedeniyle lastik botun su alarak batma tehlikesi geçirdiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine Sahil Güvenlik botları görevlendirildi.

Ekipler, lastik botta ve deniz yüzeyinde aralarında bir çocuğun da olduğu 14 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçısı olduğundan şüphelenilen kişiyi kurtardı.

Güvenlik güçleri, göçmen kaçakçılığı yaptığından şüphelenilen kişiyi gözaltına aldı.

Düzensiz göçmenler ise İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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