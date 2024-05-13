13 Mayıs 2024'ten önemli gündem başlıkları.

1- Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in katılımlarıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen toplantıyla kamuoyuyla paylaşılacak.

(Ankara/10.00)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Soma Belediyesi'ne ziyarette bulunacak, hatim duasına ve mevlit programına, partisinin MYK toplantısına, Maden Şehitlerini Anma Yürüyüşü'ne, Soma Madenci Heykeli önünde saygı duruşu ve anma törenine katılacak, Maden Şehitliği'ni ziyaret edecek, hayatını kaybeden madencilerin ailelerinin onuruna akşam yemeği verecek, Soma belgesel gösterimini izleyecek.

(Manisa/11.00-19.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Asya Kadın Forumu Açılış Töreni"nde konuşacak, ikili görüşmelerde bulunacak.

(Özbekistan)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Uluslararası Tarım Teknolojileri Festivali'nin açılışına katılacak.

(Ankara/09.15)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Engelliler Haftası münasebetiyle bakanlık bünyesindeki engelli çalışanlarla bir araya gelecek.

(Ankara/09.30)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, mart ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

4- Türkiye İstatistik Kurumu, mart ayına ilişkin dış ticaret hacim endeksi ile ciro endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını karadan Refah kentine genişletmesi ve bölgedeki insani krizin yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Dünya İslam Bilginleri İstişare Zirvesi Açılış Programı"na katılacak.

(İstanbul/10.00)

2- Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Karadeniz Erkek Öğrenci Yurdu önünden bisiklet yarışı başlatacak, Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde düzenlenecek "Spor Dostu Kampüs Projesi Tanıtım Toplantısı"na iştirak edecek.

(Samsun/12.15/13.00)

3- Soma'daki maden faciasında yaşamını yitiren 301 işçi, facianın 10. yılında çeşitli etkinliklerle anılacak.

(Manisa/12.00-19.30)

SPOR

1- Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükselen Beşiktaş ile Trabzonspor'un kulüp başkanları, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'da bulunan merkezinde TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin de hazır bulunacağı istişare toplantısında bir araya gelecek, kupa finalinin yeri belirlenecek.

(İstanbul/13.00)

2- TFF 2. Lig play-off 2. tur ilk müsabakaları yapılacak. Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu-1461 Trabzon FK ve Anagold 24Erzincanspor-Alagöz Holding Iğdır FK maçları oynanacak.

(Mersin/Erzincan/20.00)

3- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 30. haftasında ertelenen Fenerbahçe Beko-Onvo Büyükçekmece Basketbol müsabakasıyla normal sezon tamamlanacak.

(İstanbul/18.00)